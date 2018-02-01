“وزير البترول الأسبق” يتوقع ظهور اكتشافات جديدة للغاز بمنطقة حقل ظهر

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تابع موقع مصر 365 إعلان المهندس “أسامة كمال” وزير البترول الأسبق أن اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي في “منطقة امتياز شروق البحري” التي تشمل حقل الغاز في منطقة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط في المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية، وقد وصف افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي مساء أمس يعد منح آمال للمنطقة بأكملها بأنه يمكن الاستثمار فيها وسط تأمين كامل ضد المخاطر.

وأشار المهندس “أسامة كمال” أثناء تواجده في مدينة مرسى علم قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي “مصر على طريق التنمية” والذي تقوم على تنظيمه “المركز العربي الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والبرلمانية برئاسة وزير الخارجية الأسبق السفير “محمد العرابي” حيث أوضح “أن جمهورية مصر العربية تحملت عبء المخاطرة نيابة عن المنطقة التي كانت تتخوف من الاستثمارات في هذه المنطقة التي تعد منطقة واعدة في البحر الأبيض المتوسط، وبالإعلان عن اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، الذي يقع في منطقة مجاورة لسبع مناطق امتياز أخرى”.

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أوضح المهندس “أسامة كمال” أن افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي يعد رسالة تفاؤل بأن المنطقة تعد منطقة مليئة بالبترول والغاز الطبيعي حيث أعلن قائلاً “دائما أول من يخوض المغامرة يحمل معه مخاطرة كبيرة في الجهد والتكاليف وإما أن تنجح أو تبوء محاولته بالفشل ويتحمل وحدة الكلفة، ومصر رضيت بهذا نيابة عن المنطقة”.

وقد قام رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي أمس الموافق الأربعاء الحادي والثلاثين من شهر يناير لعام 2018 من افتتاح مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر الذي تم تصنيفه على أنه أكبر حقول الغاز الطبيعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

أوضح المهندس أسامة كمال قائلاً “توقع خيرا كثيرا في اكتشافات الغاز خلال الفترة القادمة، وخصوصاً أن جمهورية مصر العربية على جانبيها السعودية وليبيا ولديهما احتياطات كبيرة من البترول والغاز، ومصر تقع في المنتصف بينهما”، وأشار أن الدولة المصرية امتلك العديد من المعلومات الصحيحة والتي مكنتها من اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، وخصوصا المعلومات التي تتعلق بمستوى عمق مياه البحر الأبيض المتوسط.

وأشاد المهندس “أسامة كمال” على حرص رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على قيامة بالمتابعة المستمرة من أجل العمل بحقل ظهر للغاز الطبيعي الذي افتتحه أمس، وأشار قائلا “قاد الرئيس ملحمة ضمت سلسلة من الإجراءات غير الطبيعية لتسريع وتبكير الإنتاج شارك فيه الشريك الأجنبي والشركات الوطنية مع كافة القطاعات في مجال البحث والاستكشاف في مصر”.

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