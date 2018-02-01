زكي عابدين: الدولة لم تنفق على العاصمة الإدارية

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صرح رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة اللواء أحمد زكي عابدين أن الدولة تأخرت في إنشاء مشروع العاصمة الإدارية مشيرا إلى ضرورة الخروج من نطاق القاهرة لأن اصبحت لديها العديد من التعقيدات التي تزداد مع الوقت.

وأوضح عابدين في المؤتمر الصحفي المنعقد بالجامعة الأمريكية على هامش منتدى خطة الدولة إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الجديدة، أن مجلس الإدارة ينتظر الحصول على موافقة وزارة التخطيط بشأن التنسيق للمباني الحكومية الجديدة بالعاصمة.

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وأكد عابدين أن الدولة لم تنفق مليم واحد من ميزانيتها على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأن المشروعات بها استثمارية بالدرجة الأولى بسبب بيع الأراضي للمستثمرين واستثمار تلك الأموال في تشييد وبناء الحي الحكومي وبنيتها التحتية.

وقال أن عدد الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية بلغ حتى الوقت الراهن 6 جامعات موضحا أنهم ليس لهم دخل في نوعية هذه الجامعات، وأن وزارة التعليم العالي هي المسؤولة على إنشائها حيث يجب الحصول مبدئيا على موافقة الوزارة حتى تخصص قطع الأراضي للجامعات بشرط التواجد بالعاصمة الإدارية، ويناقش التخطيط الهندسي ثم الشروط الابتدائية طبقا للشروط الموضوعة من الجهات المعنية بالدولة.

وأضاف أن قرار جمهوري يصدر الموافقة النهائية لافتا إلى الموافقة النهائية على إنشاء 6 جامعات دولية وهم جامعة هارفست الأمريكية والجامعات الإنجليزية والجامعات الكندية والجامعات الأوروبية السويسرية وجامعة المجرية والدولية.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة سوف يكون بها مقر لرئيس الجمهورية يدير من داخله البلاد، ومقر جديد لمجلس الوزراء ومقر مجلس النواب، بالإضافة إلى 36 مبنى حكومي موضحا أنه لن ينقل جميع الوزارات إلى العاصمة الجديدة ، وسوف نختار العناصر بأسس علمية حديثة وتحديد مدى الاستفادة منهم بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

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