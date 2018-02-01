مصر تتعاقد لإقامة مدينة ترفيهية على غرار “ديزني لاند” مع شركة عالمية

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تابع موقع مصر 365 إعلان “وزارة الاستثمار والتعاون الدولي” اليوم الموافق الخميس الأول من شهر فبراير لعام 2018 عن توقها عقد استثمار أمريكي سعودي مشترك بقيمة تصل إلى 3,3 مليار دولار أمريكي لتأسيس مدينة متكاملة ترفيهية في مدينة العلمين على غرار مدينة ديزني لاند” على مساحة إجمالية تصل إلى خمسة آلاف وثمانين فدان.

أوضحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان صادر عنها اليوم أن إقامة مدينة ترفيهية كاملة يعد أكبر مشروع استثمار أجنبي بعد أن تم إقرار “قانون الاستثمار” ولوائحه التنفيذية، والعمل على تعديل بعض من أحكام “قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم” وكذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

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وقام اليوم بتوقيع عقد إقامة المشروع “علاء أبو زيد” محافظ مرسى مطروح، مع “ليزا ماري ستيفن” العضو المنتدب شركة إنترتنمنت وورد للمدن الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعلن “علاء أبو زيد” إن إقامة مدينة ترفيهية على أراضي جمهورية مصر العربية على طراز مدينة ديزني لاند العالمية في منطقة “سيد حنيش” التابعة لمدينة مرسى مطروح وتعتبر أكبر مشروع استثماري تشهده مدينة مرسى مطروح، وقد تضمن المشروع إقامة حديقة حيوان مفتوحة إلى جانب إقامة مدينة ألعاب مائية، وإقامة مدينة طبية إلى جانب إقامة فنادق ومدينة رياضية.

وأعلنت ليزا ماري ستيفن العضو المنتدب لشركة إنترتنمنت وورد للمدن الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن استثمارات الشركة على أراضي جمهورية مصر العربية يعد من أكبر استثمارات الشركة في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت ليزا ماري ستيفن أن مشروع إقامة مدينة ترفيهية في مدينة مرسى مطروح سوف يتم من خلال العديد من المراحل التي تستغرق مدة زمنية ما بين تسعة إلى عشرة سنوات، وأشارت أن الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع سوف يكون بعد عامين، وأشار أن المشروع سوف يتضمن إقامة مدينة تعليمية أيضا، وسوف يوفر نحو أربعين ألف فرصة عمل في الدولة المصرية.

وقد وقع محافظ مرسى مطروح منذ أيام قليلة مع “شركة مدار للقرى السياحية” اتفاق من أجل إقامة مشروع استثماري في مدينة مرسى مطروح بقيمة عشرة مليارات جنيه مصري.

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