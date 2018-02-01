بالفيديو اقتصادية النواب: تأثيرات اقتصادية ايجابية ومتعددة لمشروع حقل ظهر

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صرح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مدحت الشريف أن لحقل ظهر العديد من تأثيرات اقتصادية ايجابية واضحة ومتعددة موضحا أن حجم إنتاج الغاز الطبيعي المتوقع من ذلك الحقل يصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب في نهاية العام القادم، وأن ينتج ما يتجاوز مليار قدم مكعب في نهاية 2018.

وأوضح الشريف خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج على قناة أون لايف الفضائية يبلغ حجم الاستهلاك المحلى من الغاز نحو 6 مليار قدم مكعب في حين يبلغ حجم الإنتاج نحو 5.5 مليار قدم مكعب مضيفا أن الكمية المتبقية تستورد من الخارج لسد العجز وذلك سوف يقلل تدريجيا حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي لافتا إلى تحقيق الفائض في نهاية العام المقبل.

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وأشار إلى أن المفهوم الخاطئ لدي المواطنين من ناحية استخدام الغاز المستخرج فقط في البوتاجاز موضحا تدخل الغاز في العديد من الصناعات، ويعتبر طاقة محركة للصناعة والنمو الاقتصادي مشيرا إلى وجود عدد من الصناعات تعتمد أساسا على الغاز الطبيعي مثل البتروكيماويات ومشتقاتها التي تؤدي في نهاية الأمر إلى خلق العديد من فرص العمل وتوظيف الشباب.

وذكر الشريف قيام شركة دولية من أبرز شركات البترول في العالم كانت تعمل في المنطقة الاقتصادية بمصر منذ نهاية التسعينيات وأنفقت مبالغ ضخمة ولكن عقب عدة مراحل فسخت حق التنقيب الخاص بها لأن الغاز المتوفر فيها ليس ذو قيمة اقتصادية بمعنى أن سعره لا يحقق تكلفة استخراجه مشيرا إلى عمل هذه الشركة في الوقت الراهن بدول عربية مجاورة.

والجدير بالإشارة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد أمس الأربعاء افتتاح مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر للغاز الطبيعي وحضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين بالدولة.

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