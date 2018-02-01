كريدي أجريكول مصر يطرح قرض جديد للمعلمين حتى 350 ألف جنيه

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قام بنك كريدى أجريكول مصر، بطرح عرض جديد للعملاء وبالأخص فئة المعلمين لإقراضهم بحد أقصى 350 ألف جنيه، ومن الممكن أن يزداد المبلغ إلى أكثر من ذلك حسب الراتب الخاص بالعميل ومستوى المدرسة التى يعمل بها .

وتكون فترة سداد القرض بين 6 أشهر و5 سنوات، حتى يتيح البنك الفرصة لسداد الأقساط على القرض من خلال الإيداع لدى ماكينات الصراف الآلي.

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ويتحمل كريدى أجريكول تكاليف شهادة التأمين على حياة العملاء أثناء فترة التمويل، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعميل لمتابعة حساب القرض عبر خدمات “بنكي” الإلكترونية.

ويتضمن العرض شرط البنك على أن يكون العميل الحاصل على قيمة القرض أحد أعضاء هيئة التدريس بفئة المدارس الخاصة لغات، أو المدارس الدولية فقط، وألا يكون يقل سن العميل عن 21 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً حين يتم الانتهاء من سداد قيمة القرض.

ويتطلب الحصول على القرض إحضار المستندات المطلوبة للحصول على القرض بطاقة الرقم القومي سارية، بالإضافة الى إيصال مرافق بتاريخ حديث لمحل الإقامة، وخطاب يحتوى على بيانات الوظيفة.

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