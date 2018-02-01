أسعار السيارات الأكثر شيوعا في مصر بعد ارتفاع 20%

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شهدت أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات جديدة وملحوظة، حيث جاءت تلك الارتفاعات مؤخرا بعد ارتفاعات أخرى طرأت على أسعار السيارات نتيجة قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه، والذي اتخذه المركزي في نوفمبر 2016 كأول قرار في برنامج الإطلاع الاقتصادي ، والذي بدأه المركزي مع نهاية 2016.

وأعلنت التصريحات الأخيرة بخصوص أسعار السيارات، أن الارتفاعات التي طرأت على الأسعار مؤخرا قدرت بنحو 20%، وهي ارتفاع كبيرة جدا، خاصة وأن أسعار السيارات كانت قد ارتفعت بشكل ملحوظ من قبل، وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال آخر أسعار لبعض الموديلات بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت عليها.

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