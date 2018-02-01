تعرف على تفاصيل خريطة مصر الاستثمارية في 27 محافظة

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أعلن الموقع الرسمي التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، منظومة الخطة الإستثمارية، حيث انتهت وزارة الاستثمار في الأيام الماضية وتم عرضها علي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك قبل اعتمادها، حيث تعد أول خريطة استثمارية شاملة، التي تسمح بالترويج عن الفرص الاستثمارية الموجودة، وأيضاً تضمن هذه الخطة كافة المشروعات القومية فى مصر.

ومن خلال هذه الخريطة تسعى الحكومة لمعرفة الفرص والمشاريع الاستثمارية، وأيضاً الكشف عن المناطق التي تصلح للاستثمار فى جميع محافظات مصر.

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وتضمنت الخطة الاستثمارية ما يقارب من 790 مشروع قومي، وتتجاوز هذه الاستثمارات 100 مليار دولار خلال ال 5 سنوات القادمة، وهذا بالإضافة إلى ما يقرب من 5 آلاف منطقة استثمارية بمختلف محافظات مصر، وحوالي 12 ألف منطقة صناعية، وما يقرب من 33 منطقة لوجيستية سواء أكانت في محافظات القناة أو المحافظات الحدودية.

كما تضمنت الخطة الاستثمارية أيضاً محطات الطاقة الشمسية، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، بالإضافة إلى حوالى 22 خط سكك حديد، وأيضاً أسطول نقل نهري، وتضم الخطو أيضاً 17 مطار تجاري،وموانئ وأخيراً محطتين نوويتين، ولكن لم يتم البدء في تنفيذها حتى هذا الوقت الحالى.

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وأكد مصدر مسؤول مطلع على الخطة أن جميع مشروعات الطاقة الكهربائية الجاري إنشاؤها والتي سوف يتم إنشاؤها سوف تكون تحت ملكية القطاع الخاص، بينما سوف يتم نقل هذه المشاريع عند الإنتهاء من الرسوم التي سوف تدرسها الدولة فيما بعد، ومن المفترض أن تجلب هذه الاستثمارات إلى مصر حوالي ما يقرب من تريليون دولار، وتعتمد هذه المشاريع على ترويج الحكومة لها وكذا المناطق الاستثمارية أيضاً.

كما أشار المصدر أن الخطة شملت الفرص الاستثمارية مثل قطاعات الثروة المعدنية والتعدين وصناعة التعليب، والصناعات الغذائية، والحيوانية وتشمل أيضاً الصناعات الدوائية والكيماوية، وهندسة الإلكترونيات، وتقوم الوزارة بتوزيع الخريطة الاستثمارية على جميع المحافظات، كما تسعى الوزارة أيضاً إلى إقامة مراكز صناعية وتكنولوجية.