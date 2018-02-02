وزيرة الاستثمار: مجلس الوزراء يوافق على منحة أمريكية بقيمة 80 مليون دولار

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صرحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع طارق شوقي وزير التعليم أن مجلس الوزراء وافق على اتفاقية تعاون تنص على تقديم الولايات المتحدة منحة بقيمة 80 مليون دولار لقطاع التعليم، واستمرار الدور الذي تقوم به الوزارة في استراتيجية تطوير التعليم وإشراك القطاع الخاص وباقي المؤسسات العالمية في ذلك القطاع الهام.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى التعاون الكبير بين وزارتي الاستثمار والتعليم في مجال تطوير التعليم مثل الزيارة المستقبلية لرئيس منظمة الجايكا اليابانية إلى مصر بهدف توقيع اتفاقيات أخرى خلال الفترة القريبة القادمة خاصة بالتعليم والاهتمام بالطفل وما له علاقة بمهارات التعليم وتكنولوجيا المعلومات والرياضيات واللغة الانجليزية خلال مرحلة التعليم الأساسي.

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وفي نفس السياق صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن هذه المنحة قد زادت قيمتها عن ما كان مخصص لها سابقا في مجال تطوير التعليم خاصة المتعلقة بمرحلة التعليم الأساسي بالاشتراك بين الولايات المتحدة ومؤسسة الجايكا اليابانية والبنك الدولي مشيرا إلى أن هذه المنحة متعلقة بشأن استمرار نظام مصري جديد في التعليم وخاصة مرحلة التعليم الأساسي.

وأوضح طارق شوقي أنه خلال الخمس سنوات القادمة سوف تصرف هذه المنحة على قطاع محو أمية الكبار وجودة التعليم وتحسين المهارات الأساسية للتعليم الإبتدائي خاصة تحسين مهارات القراءة والرياضيات في المدارس الحكومية إلى جانب تدريب المعلمين وتحسين قدرة خريجي المدارس الثانوية على حل المسائل الرياضية التي لها علاقة بالحياة الواقعية.

وأضاف أن هناك وفد من وزارة التعليم سوف ينظم زيارة إلى اليابان في نهاية الشهر الجاري بهدف استكمال المباحثات في تنفيذ هذه الاتفاقيات الخاصة بتطوير التعليم المصري وجودة التعليم ونوعيته لمواجهة متطلبات العصر، وتنفيذ برامج بناء الشخصية للطلاب لافتا إلى تطوير منظومة التعليم بالكامل خلال العام الدراسي المقبل.

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