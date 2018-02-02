تعرف على أسعار الدواجن الطازجة اليوم الجمعة

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تابع موقع مصر 365 استقرار أسعار الدواجن الطازجة خلال التعاملات الصباحية اليوم الموافق يوم الجمعة الثاني من شهر فبراير الجاري لعام 2017، حيث سجل سعر كيلو الدواجن ما بين عشرين إلى عشرين ونصف جنيه مصري داخل مزارع الدواجن.

وقد سجلت أسعار الدواجن الطازجة داخل الأسواق المصرية للمستهلك ما بين أربعة وعشرين إلى خمسة وعشرين جنيه للكيلو الواحد، وقد شهد سوق الدواجن انخفاض ملحوظ في مبيعات الدواجن خلال الفترة الراهنة، وهذا ما أدى إلى استقرار أسعار الدواجن، ومن المتوقع ثابت أسعار الدواجن الطازجة خلال الأيام القادمة في ظل حركة الركود الاقتصادي التي تسيطر على السوق المصري.

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وقد تم رصد أسعار الدواجن الطازجة في الأسواق التجارية المصرية اليوم فقد سجل سعر صدور الدجاج الطازجة “البانيه” فقد سجل السعر ما بين ستين إلى سبعين جنيه، أما أسعار “وراك الدجاج” فتبدأ من سعر ثمانية وعشرين إلى ثلاثين جنيه للكيلو، أما أسعار الدواجن الطازجة فقد سجلت سعر ما بين خمسة وعشرين إلى سبعة وعشرين جنيه للمستهلك، وسعر الدواجن البلدي فقد سجل سعر الكيلو ثمانية وثلاثين جنيه، وكان سعر الكيلو داخل المزرعة ثلاثة وثلاثين جنيه.

أما بالنسبة إلى أسعار البيض اليوم فقد كان سعر كرتونة البيض الأبيض داخل المزرعة أربعة وثلاثين جنيه للجملة، أما بالنسبة إلى السعر للمستهلك فقد سجل ثمانية وثلاثين جنيه مصري، سعر كرتونة البيض الأحمر للجملة فقد سجلت خمسة وثلاثين جنيه وللمستهلك تراوح السعر ما بين تسعة وثلاثين إلى أربعين جنيه مصري.

أما بالنسبة إلى أسعار البيض البلدي فقد سجل سعر كرتونة البيض البلدي للجملة ثلاثة وأربعين ونصف جنيه، أما سعر المستهلك فقد سجلت ثمانية وأربعين جنيه.

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