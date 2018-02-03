ارتفاع قيمة الدولار بالتزامن مع تحسن الوظائف الأميركية

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عززت الأرقام التي وضحت فيما يتعلق بزيادة فرص العمل وارتفاع مستوى الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية، التكهنات بارتفاع نسبة الفائدة مما تسبب فى ارتفاع سعر الدولار، وكذلك ارتفاع عائدات السندات الأميركية، وفى المقابل شهدت الأسهم انخفاضاً ملحوظاً .

وفي ظل الزيادة التي شهدها سوق العمل بعد أضافة 200 ألف فرصة خلال الشهر المنقضي، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين، ترتفع التوقعات بأن يزداد الاحتياطي الفدرالي .

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وستقل المؤشرات التي تشير إلى زيادة الأجور بنسبة 2,9 بالمائة، وهو أكبر ارتفاع في 12 شهراً منذ ما يزيد عن تسعة أعوام، شهد خلالها الاحتياطي الفدرالي حالة من القلق من الفتور في معدل التضخم.

وكان قد بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أعلى معدل له منذ أربعة سنوات عند 2,84 بالمئة.

وصرح أحد المحللين بإنه يتوقع أن تدعم المؤشرات المتكررة فيما يتعلق بزيادة زخم زيادة الأجور التوقعات بزيادة نسبة التضخم، وهو ما سيقوي من التكهنات بزيادة نسب الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.

وتابع قائلاً أنه كان من الواضح أن الدولار يحتاج المساندة خلال هذا الأسبوع، فكانت المعلومات بشأن الوظائف الأميركية التي جائت في يناير بمثابة المنقذ له.

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