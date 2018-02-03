ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء بالبحيرة يؤدي إلى ركود بالأسواق

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تابع موقع مصر 365 حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها محلات بيع الطيور في مراكز ومدن محافظة البحيرة بسبب ارتفاع أسعار الطيور بشكل كبير بالتزامن مع ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية إلى جانب ارتفاع أسعار الأسماك واللحوم.

وأعرب العديد من المواطنين في محافظة البحيرة عن غضبهم الشديد بسبب حالة غلاء أسعار الطيور وأكد أن أسعار الدواجن والطيور في جميع مناطق محافظة البحيرة قد ارتفعت من خمسة وعشرين جنيه مصري إلى ثلاثين جنيه دفعة واحدة للفراخ البيضاء، كما زادت أسعار البيض حيث سجلت سعر كرتونة البيض لتصل إلى ثمانية وثلاثين جنيه مصري، وكذلك ارتفعت أسعار الدجاج الأبيض ليسجل سعر صدور الدجاج “البانيه” ليصل سعره إلى ثمانية وستين جنيه مصري.

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وأعرب بعض من المواطنين أن السبب في ارتفاع أسعار الطيور والدواجن هو عدم التزام التجار بالتسعيرة إلى جانب عدم التزامهم بالقرار الوزاري الصادر عن “وزارة التموين والتجارة الداخلية” الذي يلزم جميع المحلات التجارية بكتابة الأسعار بشكل واضح وصريح على السلع في المحلات التجارية، وأضاف المواطنين أنهم كانوا يرغبون في شراء الدواجن البيضاء بسبب رخص سعرها ولكن زادت أسعارها أيضا بشكل مبالغ فيه.

طالب جميع أهالي محافظة البحيرة المهندسة “نادية عبده” بضرورة العمل على زيادة منافذ بيع السلع الغذائية لمواجهة حالة الغلاء في جميع أسعار السلع الغذائية من أجل مواجهة حالة الغلاء في الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية.

كما طالب المواطنين بمحافظة البحيرة “وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي” بالعمل على ضخ كميات مناسبة لاحتياجاتهم من الدواجن البيضاء في المشروعات الإنتاجية في الأسواق لمواجهة حالة غلاء الأسعار الحالية.

وقد أعلن تجار الدواجن والطيور بمحافظة البحيرة أن السبب في ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء هي زيادة أسعار الأعلاف بشكل كبير وكذلك ارتفاع أسعار اللقاحات وكذلك الأدوية البيطرية إلى جانب الأقبال على شراء الطيور بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء بشكل كبير.

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