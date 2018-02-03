اسعار الذهب تنخفض بالتزامن مع صعود الدولار قبيل نشر بيانات الوظائف الأمريكية

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تراجعت أسعار الذهب ترامناً مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، مقابل عملة اليورو وذلك قبل الإعلان عن بيانات الوظائف في قطاعات عديدة من قبل الحكومة الأمريكية.

وارتفعت عملة الدولار في تمام الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش بقيمة تصل إلى 0.2% في التعاملات الفورية ليصل سعر أوقية الذهب إلى 1345.22 دولار للأوقية، بينما لم يسجل أية تغييرات فى العقود الأمريكية، الآجلة لتسليم في شهر يونيو عند قيمة 1353.10 للأوقية.

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وسوف يكون من شأن تسجيل البيانات، والتي تعد أفضل من التوقعات التي توقعها البنك المركزي الأمريكي، والذي يسعى دائماً في رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام، وهذا ما يتيح الفرصة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يربحون منه أي فوائد.

ونشرت وكالة رويترز أسعار المعادن كالآتي: سجلت الفضة انخفاض قدرة 07,% لتصل إلى 17.11 دولار للأوقية، بينما سجل البلاتين انخفاض قدرة 1.4% ليصل إلى 991.60 دولار، بينما سجل البلاديوم ارتفاعاً قدرة 0.6% ليسجل 1042.72 دولار للأوقية .

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