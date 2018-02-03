حرب باردة بين الدولار واليورو والسبب.. ترامب!!

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تابع موقع مصر 365 انخفاض سعر الدولار الأمريكي الي أضعف مستوى له منذ سنوات أمام سلة العملات الأجنبية، وجاء هذا خلال التصريحات الي ضمها تقرير Cnn Money حول أزمة الدولار مع توقعات بدخول الدولار في حرب مع باقي العملات.

وقد أعلنت وكالة الانباء “سي إن إن” تصريحات خبراء الاقتصاد حيث أعلنوا أن تراجع أسعار الدولار الأمريكي تعد الحكومة الأمريكية سبب فيه واعتقد بعض الخبراء أن انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الراهنة يعد حملة متعمدة من أجل العمل على رفع اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية على نفقة جميع الشركاء الاقتصاديين مثل دولة اليابان والدول الأوروبية.

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وقد أعلنت إدارة “دونالد ترامب” الرئيس الأمريكي بحسب التصريحات التي أعلنها Cnn Money “إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقود حرب باردة أمام العملاء، وقد فازت”، والدليل على ذلك أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ينمو بشكل صحي وجيد، والبنك المركزي الأمريكي “الاتحادي الفيدرالي الأمريكي” في طريقة من أجل إدراج زيادة على معدلات الفائدة مما سوف يعمل على دعم سعر العملة الأمريكية “الدولار”.

وقد شجعت بعض من الأفعال والتصريحات التي أصدرتها الجهات الحكومية الأمريكية قد شجعت المستثمرين على العمل على إضعاف سعر العملة الأمريكية والتي انخفضت بنسبة كبيرة تقدر بحوالي ثلاثة عشر في المئة إذا ما تم مقارنتها مع باقي العملات المالية القوية الأداء منذ بداية العام السابق 2017.

“العملة الأوروبية الموحدة اليورو” تقترب إلى أعلى مستوى في 3 سنوات.

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وقد أعلنت Cnn Money إن سياسات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في التجارة الخارجية الأمريكية قد أثرت بشكل كبير جداًّ على سعر العملة الأمريكية حيث أن انخفاض سعر الدولار الأمريكي سوف يؤدي إلى زيادة نسبة التصدير الخارجي بالإضافة إلى زيادة قيمة الدخل، ومن ناحية أخرى في البنك المركزي الأمريكي يعمل على دعم سعر العملة الأمريكية مما يساعد على دعم الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن “الاتحاد الفيدرالي الأمريكي” قد أعلن عن زيادة في معدلات أسعار الفائدة ومازال الحديث مستمر بشكل تدريجي أكبر بكثير من توقعات المستثمرين الأمريكيين.

وقد اتجه بعض المستثمرين في السوق الأمريكية إلى العملة الأوروبية الموحدة اليورو بدلاً من الدولار الأمريكي باعتبار أن اليورو أفضل وكذلك أقوى أداء من العملة الأمريكية، كما أن اقتصاد الدول الأوروبية ينمو بوتيرة أسرع بكثير من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأت إدارة الرئيس الأمريكية تتعامل بصورة أكثر عصبية وخصوصاً بعد انخفاض سعر الدولار الأمريكية بحسب التصريحات التي أعلنها تقرير سي إن إن.

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