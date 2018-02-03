بيتكوين تواصل الهبوط وتتجه لأسوأ اداء منذ 5 سنوات

Advertisements

سجلت عملة بيتكوين الرقمية أمس الجمعة هبوط بنسبة 9% لتتخطى خسائر العملة الرقمية الأكثر شهرة 30% خلال الأسبوع الجاري وتتجه لحقيق أسوء أداء أسبوعي منذ 5 سنوات ماضية.

وقد سجلت عملة بيتكوين 8 آلاف و 155 دولار عند الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت جرينتش في بورصة بيت ستامب بمقرها في لوكسمبورج، كما سجلت عدد من العملات الرقمية الكبرى خسائر أكثر من 20% من قيمتها في آخر 24 ساعة من بدء التعاملات بحسب موقع كوين ماركت كاب.

Advertisements

وبحسب وكالة رويترز العالمية اتجه العديد من المستثمرين إلى بيع ما يملكونه من عملات رقمية نتيجة لردود الفعل القوية من الجهات والمؤسسات الحكومية ضد العملات الرقمية وأدي ذلك إلى انخفاض سعر البيتكوين بأكثر من النصف بالمقارنة مع ما حققته من ارتفاع سعرها بقيمة 20 ألف دولار في ديسمبر الماضي.

اقرأ أيضا.. “العملة الأوروبية الموحدة اليورو” تقترب إلى أعلى مستوى في 3 سنوات