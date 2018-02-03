بيتكوين تواصل الهبوط وتتجه لأسوأ اداء منذ 5 سنوات

سجلت عملة بيتكوين الرقمية أمس الجمعة هبوط بنسبة 9% لتتخطى خسائر العملة الرقمية الأكثر شهرة 30% خلال الأسبوع الجاري وتتجه لحقيق أسوء أداء أسبوعي منذ 5 سنوات ماضية.
وقد سجلت عملة بيتكوين 8 آلاف و 155 دولار عند الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت جرينتش في بورصة بيت ستامب بمقرها في لوكسمبورج، كما سجلت عدد من العملات الرقمية الكبرى خسائر أكثر من 20% من قيمتها في آخر 24 ساعة من بدء التعاملات بحسب موقع كوين ماركت كاب.
وبحسب وكالة رويترز العالمية اتجه العديد من المستثمرين إلى بيع ما يملكونه من عملات رقمية نتيجة لردود الفعل القوية من الجهات والمؤسسات الحكومية ضد العملات الرقمية وأدي ذلك إلى انخفاض سعر البيتكوين بأكثر من النصف بالمقارنة مع ما حققته من ارتفاع سعرها بقيمة 20 ألف دولار في ديسمبر الماضي.
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