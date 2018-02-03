“الجمارك” تعلن استيراد السيارات وقطع الغيار سجل 2,259 مليار جنيه خلال يناير 2018

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تابع موقع مصر 365 التقرير الصادر عن “مصلحة الجمارك” تحت رئاسة الدكتور “مجدي عبدالعزيز” والذي تم تقديمه إلى الدكتور “عمرو الجارحي” وزير المالية المصري حيث تتضمن التقرير عن إفراج إدارة جمارك محافظة الإسكندرية عن رسائل سيارات ملاكي وكذلك سيارات نقل إلى جانب الأتوبيسات وقطع غيار السيارات خلال شهر يناير السابق لعام 2018 تزيد قيمتها عن ملياري وألفين وتسعة وخمسين مليون جنيه مصري.

أوضحت التقرير الصادر عن “مصلحة الجمارك المصرية” إن إجمالي قيمة الرسوم الجمركية بالإضافة إلى قيمة الضريبة المضافة وكذلك رسوم التنمية إلى جانب الغرامات التي قامت الهيئة بتحصيلها عن تلك الرسائل والتي تم تسديدها إلى “الخزانة العامة للدولة المصرية” قد بلغت نحو 772,5 مليون جنيه مصري منها ما يقارب من 220,6 مليون جنيه قيمة الرسوم الجمركية، وحوالي 134,159 مليون قيمة الغرامات والرسوم، أما قيمة الضريبة المضافة فقد سجلت 364,2 مليون جنيه مصري، وقيمة رسم التنمية الذي تم تقرير على الواردات فقد سجل نحو 53,5 مليون جنيه مصري.

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وأوضح تقرير مصلحة الجمارك المصرية إن الإفراج عن رسائل سيارات النقل وسيارات الملاكي وكذلك قطع غيارها تمتع بقيمة التخفيضات الجمركية المقرر تنفيذاً للاتفاقيات الاقتصادية التجارية بين جمهورية مصر العربية وبين كل من دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب أغادير وتركيا.

وأوضح تقرير مصلحة الجمارك المصرية أن قيمة الرسوم الجمركية التي تم الإعفاء منها على رسائل سيارات النقل والملاكى والأتوبيسات إلى جانب قطع غيار السيارات التي وردت إلى الأسواق المصري خلال شهر يناير السابق من عام 2018 فقد سجلت نحو أربعمائة وستة وثلاثين مليون ومائة وستة وثمانين ألف جنيه مصري.

وأعلن التقرير الصادر عن “الإدارة العامة لجمارك السيارات بمحافظة الإسكندرية” تحت رئاسة “محمود مصطفى” أن الإدارة قد قامت الإفراج عن رسائل سيارات خلال شهر يناير السابق من عام 2018 وقد شملت ما يقارب من خمسة آلاف ومائتين وثمانين سيارة ملاكي بقيمة تصل إلى مليار وثلاثمائة وواحد مليون جنيه مصري، إلى جانب الإفراج عن أربعمائة وعشرين سيارة نقل وموتوسيكل وجرارات إلى جانب سيارات ميكروباص بقيمة إجمالية تصل إلى 403,3 مليون جنيه مصري، وستمائة وستة وتسعين رسالة لقطاع غيار السيارات بقيمة إجمالية تصل إلى خمسمائة وأربعة وخمسين مليون جنيه مصري خلال شهر يناير السابق.

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