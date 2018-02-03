“مصر” تطرح مناقصة لشراء كميات من القمح بنسب بروتين مختلفة

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تابع موقع مصر 365 الإعلان عن وثيقة مناقصة التي أجرتها “الهيئة العامة للسلع التموينية” في جمهورية مصر العربية حيث أعلنت انها قامت بتخفيض الحد الأدنى المطلوب في مكون “البروتين” في القمح الأوكراني وكذلك القمح الروسي، والقمح الروماني إلى 11,5% بدلا من 12%.

وقد قامت جمهورية مصر العربية التي تعد أكبر مشتر للقمح بين دول العالم اليوم الموافق يوم السبت الثالث من شهر فبراير الجاري من طرح مناقصة ليتم من خلالها شراء كميات كبيرة من القمح في الفترة ما بين الخامس إلى الخامس عشر من شهر مارس القادم لعام 2018 على أن يتم الإعلان عن نتائج المناقصة خلال اليوم الموافق السبت.

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وتشترط جمهورية مصر العربية على أن يكون مكون البروتين في القمح مختلف بين جميع الموردين تبعاً لبلد المنشأ، وأعلن أحد التجار أن الحد الأدنى من نسبة البروتين في القمح الفرنسي قد تم تخفيضه إلى 11% بدلاً من 11,5%.

وقد سيطر “القمح الروسي” على مشتريات “الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية” في السنة السابقة 2017، حيث كانت معظم التوريدات كانت من القمح الروسي بسبب خامة الإمدادات من القمح إلى جانب الأسعار التي تعد أكثر تنافسية.

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