رسالة من وزارة التموين للمواطنين بشأن الدواجن المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية

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قامت الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين، بعمل حملات مكثفة على جميع الأسواق حتى يتم التأكد من مدة الصلاحية الدواجن المطروحة في المجمعات الإستهلاكية وأيضاً المحلات التجارية.

وبعد الكشف عن تاريخ الصلاحية، اتضح أن الدواجن المطروحة في الأسواق صالحة للاستخدام الآدمي ولا يوجد عليها المشاكل، وأن تواريخ الصلاحية متطابقة بالفواتير الخاصة بالشحنة.

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كما أعلن مصدر مسؤول أن هذه الدواجن تباع أيضاً في الأسواق البرازيلية وتم استيرادها من قبل جهاز الخدمة الوطنية، من ضمن الخطة الموضوعة لإتاحة السلع الأساسية للمواطن المصري، بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجدير بالذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد قررت تخفيض سعر الدواجن من 29 جنيه إلى 17 جنيه، وجاء هذا وفقاً للمنظومة العرض والطلب والبيع من خلال بيعها في المجمعات الإستهلاكية.

كما نوهت وزارة التموين على المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكوي، سواء تتعلق بارتفاع أسعار أو جودة السلع المطروحة، والاتصال بالرقم الساخن 19588 التابع جهاز حماية المستهلك.

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