طرح 9 آلاف وحدة بمشروع “دار مصر” في القاهرة الجديدة بداية شهر مارس

Advertisements

أكد رئيس مدينة القاهرة الجديدة على أنه بداية من شهر مارس القادم سوف تطرح وزارة الإسكان المرحلة الثالثة من مشروع “دار مصر” بما يقرب من 9 آلاف وحدة سكنية.

كما أكد عبر تصريحات له أن المشروع قد انتهي بنسبة حوالي 20%، ومن المفترض أن يتم تسليم الوحدات خلال شهر مارس 2019، وذلك بعد عام من تاريخ طرح الوحدات السكنية.

Advertisements

كما أكد أيضاً أن وزارة الإسكان قامت بوضع خطة ليتم تسليم المرحلة الأولي من المشروع بالمدينة، وأشار في نهاية حديثه أن المشروع قد بدأ العمل فيه منذ شهر أكتوبر عام 2017 وسوف يتم الإنتهاء منه في شهر ديسمبر عام 2018.

اقرأ أيضاً: فيديو: إشبيلية يتعرض لخسارة قاسية خارج أرضه على يد مضيفه إيبار