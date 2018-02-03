طرح 9 آلاف وحدة بمشروع “دار مصر” في القاهرة الجديدة بداية شهر مارس

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طرح 9 آلاف وحدة بمشروع “دار مصر” في القاهرة الجديدة بداية شهر مارس
وحدات سكنية

أكد رئيس مدينة القاهرة الجديدة على أنه بداية من شهر مارس القادم سوف تطرح وزارة الإسكان المرحلة الثالثة من مشروع “دار مصر” بما يقرب من 9 آلاف وحدة سكنية.

كما أكد عبر تصريحات له أن المشروع قد انتهي بنسبة حوالي 20%، ومن المفترض أن يتم تسليم الوحدات خلال شهر مارس 2019، وذلك بعد عام من تاريخ طرح الوحدات السكنية.

كما أكد أيضاً أن وزارة الإسكان قامت بوضع خطة ليتم تسليم المرحلة الأولي من المشروع بالمدينة، وأشار في نهاية حديثه أن المشروع قد بدأ العمل فيه منذ شهر أكتوبر عام 2017 وسوف يتم الإنتهاء منه في شهر ديسمبر عام 2018.

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