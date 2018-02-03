“تقرير مباشر” تصدر قطر أسواق الأسهم المالية في يناير وبطء في أداء البورصة المصرية

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تابع موقع مصر 365 التقرير الذي تم إصداره من قبل “شركة أبحاث مباشر الدولية” حيث أعلن التقرير أن الدولة القطرية قد تصدرت أسواق الأسهم في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط خلال شهر يناير السابق من عام 2018 بالتزامن من الإعلان عن بطء نمو سوق المال المصري.

وأعلن التقرير الذي تم الإعلان عنه اليوم الموافق السبت الثالث من شهر فبراير لعام 2018 أن سوق قطر قد تصدر قائمة الأسواق المالي، وأشار التقرير أن سوق المال المصري قد شهد تراجع في معدلات النمو خلال شهر يناير السابق من عام 2018، ولكن إلى الوقت الراهن مازالت الشركات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع انهاء معظم القطاعات في البورصة المالية تدعم التعاملات خلال الشهر السابق وتساعد السوق المصري على تحقيق المكاسب.

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قد شهدت “البورصة القطرية” خلال شهر يناير السابق لعام 2018 أداء يعد إيجابياً للشهر الثاني على التوالي من العام الجديد بالتزامن مع تحقيق مكاسب سوقية تصل قيمتها إلى 29,73 مليار ريال، كما ارتفع المؤشر العام للبورصة القطرية بنسبة 7,99% لينهي التعاملات المالية عند نقطة 9204,62 بربح 681,24 نقطة عند إغلاقات تعامل السوق القطري خلال شهر ديسمبر السابق من عام 2017 عند مستوى 8523,38 نقطة.

وأعلنت شركة أبحاث مباشر الدولية أن العرب وكذلك الأجانب قد توجهوا على الشراء خلال شهر يناير 2018 في سوق المال المصري، بينما اتجهت تعاملات المصريين في البورصة المصرية إلى البيع، وأوضحت البيانات الصادرة عن سوق المال المصري عن استحواذ الاستثمارات الأجنبية ما يقارب من 20,51% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية خلال شهر يناير السابق 2018، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “إيجي إكس 30” خلال تعاملاته المالية خلال شهر يناير لعام 2018 للشهر الخامس مباشرة، بعد ارتفاع بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,15% بربح 23,23 نقطة، عند مستوى 15042,37 نقطة.

وقد أوضح تقرير شركة أبحاث مباشر الدولية إلى تراجع المخاطر السيادية لجميع الدول في منطقة الشرق الأوسط وكذلك مناطق شمال إفريقيا خلال شهر يناير السابق من عام 2018، وأكد التقرير على استثناء مؤشر “داو جونز” ليتم إنهاء جميع فئات الأصول لشهر يناير بتحقيق مكاسب.

وأعلن تقرير شركة أبحاث مباشر الدولية أن النفط لازال يستفيد من مستوى الالتزام بانخفاض الإنتاج والإمدادات وفقاً للتوقعات الإيجابية الصادرة عن البنك الدولي لسلع الطاقة خلال الفترة القادمة، وأوضح التقرير الاقتصادي أن أداء العملة المصرية “الجنيه” سوف يكون أقوى أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات يناير السابق.

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