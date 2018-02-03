“مدبولي” يعلن عن فتح باب الحجز غداً لـ 18061 وحدة سكنية للمصريين بالخارج

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” عن فتح باب الحجز بشكل رسمي غداً ولمدة شهر كامل من أجل حجز ما يقارب من 18061 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري، والوحدة السكنية عبارة عن غرفتين وصالة وثلاثة غرف وصالة في مشروع “إسكان المصريين العاملين في خارج جمهورية مصر العربية” بنظام التمليك في محافظات الدول المصرية والمدن الجديدة.

وسوف يتم الاستفسار عن الوحدات السكنية المطروحة للمصريين العاملين في الخارج عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري، والذي تم إعداده في إطار التعاون ما بين الصندوق وبين “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” لحجز الوحدات السكنية.

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وبالنسبة إلى ضوابط وشروط التقدم من أجل الحصول على الوحدة السكنية هو أن يكون الراغب في حجز الوحدة السكنية بتمتع بالجنسية المصرية، مع تقديم جواز سفر مصري ساري وبشرط أن يكون عامل في خارج الدولة المصرية، وأن يكون مستند الإقامة للراغب في حجز الوحدة السكنية ساري، إلا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً في تاريخ حجز الوحدة السكنية.

ومن الشروط أيضا أنه لا يحق للراغب في الحصول على الوحدة السكنية أو أسرته التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة أو في المحافظات خلال الإعلان الواحد، وأن يقدم الراغب في الحصول على الوحدة السكنية ما يفيد أنه لم يتم تخصيص له أو لأسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية ضمن “برنامج الإسكان الاجتماعي”.

أما بالنسبة لطريقة السداد أو التحويل تكون مقدم دفعة الحجز دفع خمسة وعشرين في المئة من إجمالي الوحدة السكنية، وأن يتم سداد باقي المبلغ على ثلاث أقساط سنوية بالدولار الأمريكي وليس بالجنيه المصري مع دفع الفوائد البنكية.

وعلى الراغب في التقدم لحجز الوحدة السكنية أن يقدم صورة من جواز السفر المصري، أو جواز سفر الزوجة على أن يكون جواز السفر ساري، مع تقديم مستند إثبات الحالة الاجتماعية.

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