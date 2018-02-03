“مشروع هضبة الجلالة” تضمن على 5 مشروعات أخرى ضخمة تعرف عليها

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تابع موقع مصر 365 مشروع تطوير هضبة الجلالة والتي تعد من المشروعات الكبرى التنموية القومية في جمهورية مصر العربية وتعد واحدة من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تقوم على الإشراف عليها “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” والتي تقوم على تنفيذ مشروع هضبة الجلالة ضمن أكثر من مائتين وثلاثة وخمسين مشروع قومي في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقد تضمن مشروع هضبة الجلالة العديد من المشروعات منها مدينة الجلالة والتي تم إقامتها على مساحة سبعة عشر ألف فدان في أعلى هضبة جبل الجلالة، كما تضمن أيضا المشروع على المشروعات التالية مشروع “جامعة الملك عبدالله” التي تحتوي على تخصصات جديد في المجالات الطبية والمجالات الزراعية والمجالات الهندسية التي تضمن العديد من الأنشطة الحياتية الصحية والاجتماعية.

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كما تضمن أيضا مشروع هضبة الجلالة إقامة أول قرية أولمبية ليتم فيها استقبال أي فعاليات عالمية في المجال الرياضي وقد تم تصميمها على أحدث الطرازات الرياضية العالمية، كما تضمن أيضا المشروع على إقامة العديد من المدن السكنية التي تتميز بالطراز المعماري المتميز بل يتضمن أيضا على السكن الاقتصادي حيث تتلاءم مع جميع المستويات الاجتماعية في الدول المصرية.

وكذلك تضمن مشروع هضبة الجلالة إقامة منتجع الجلالة السياحي القائم على مساحة ألف فدان تضمن أكبر “مدن الألعاب المائية” وكذلك مارينا اليخوت وكذلك إقامة فندق ساحلي إلى جانب إقامة فندق أخر يكون قائم في حضن الجبل على الجانب الأيسر من الطريق ويفصل الفندقين منتج طريق بطول سبعة عشري كيلو متر، إلى جانب إقامة خط تلفريك متميز بطول ستة كيلومترات ويعد مشروع سياحي ضخم.

كما تضمن أيضا مشروع هضبة الجلالة إقامة مصنع الأسمدة الفوسفاتية التي يقوم على إنشائه “جهاز الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة” ليتكون مصنع متخصص في صناعة الأسمدة الفوسفاتية ومشتقاتها بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن خلال السنة الواحدة، على أن يكون المصنع هو أكبر مصنع في العالم، وسوف يتم إقامة المصنع على جانبي طريق الجلالة الجديد في مدينة العين السخنة.

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