أمريكا تهدد مكانة السعودية في صدارة سوق النفط العالمي

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أشارت التقارير الاقتصادية أنه من الممكن تجاوز الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية، وهذا ما يهدد صدارة المملكة السعودية في سوق النفط العالمي.

وحسب ما نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية ففي الشهور الأخيرة ارتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى مستويات جديدة تفوق عشرة ملايين برميل في اليوم الواحد، وهذا قد يشير إلى أنه من المحتمل أن تصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم.

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كما أشارت الصحيفة إلى ماتم نشره من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حيث أن إنتاج النفط الخام قد سجل في نهاية شهر نوفمبر الماضي 10.04 ملايين برميل في اليوم الواحد، وهذا يعتبر أقل من الرقم القياسي في الشهر نفسه عام 1970.

كما أضافت أن الولايات المتحدة قد تتجاوز السعودية وروسيا في إنتاج النفط الخام، وهذا يرجع إلى ارتفاع إنتاجها من النفط الصخري.

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وجدير بالذكر أن النجاح في إنتاج النفط للولايات المتحدة على مدى العقد الماضي يعتبر تحقيق إنجاز هائل لهذا البلد، والذي كان على مدى عدة سنين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

كما أشارت الصحيفة أيضاً أن الإمداد الإضافي من النفط الخام الصخري ساعد كثيراً على خفض الأسعار؛ وهذا ما عاد بالمنفعة على المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وحتى هذا الوقت لا تزال الولايات المتحدة مستورداً صافياً للنفط (وارداتها أكبر من صادراتها)، بينما انخفضت وارداتها بشكل كبير لتصل إلى 2.5 مليون برميل في اليوم في شهر أكتوبر الماضي، وهذا من أصل 12.9 مليوناً عام 2006.