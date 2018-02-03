محللون اقتصاديون: العملات الرقمية لن تختفي بالرغم من القرصنة

Advertisements

يقول المحللون الاقتصاديون إن ظاهرة العملات الرقمية لن تختفي بسرعة على الرغم من أسبوع كامل من الاحداث بما في ذلك القرصنة التي أدت الى سرقة 530 مليون دولار وحظر الفيسبوك وفرض ضوابط حتى في روسيا، بالإضافة إلى تقلبات كبيرة في الصرف معدلات.

وقال ستيفين اينيس مسؤول المداولات في آسيا والمحيط الهادئ لدى “او ايه ان دي ايه” ان “العملة انهارت عدة مرات لكنها تعافت دائما”.

Advertisements

وقد سرق القراصنة 530 مليون دولار من العملة الافتراضية من فرع كوين تشاك للتبادل، مما أدى إلى انهيار الأسعار وتبين مدى هشاشة وتقلب هذه العملات.

والجدير بالذكر أن عملية القرصنة في 26 يناير هي أكبر سرقة للعملات الرقمية حتى الآن، متجاوزا مبلغ 480 مليون دولار المسروق في عام 2014 من بنك ياباني.

بعد سرقة البنك، فرضت الحكومة اليابانية ترخيص رسمي على المكاتب المصرفية، واعترف وزير المالية تارو أسو بعد القرصنة التي تمت خلال هذا الاسبوع بانه يتعين على الحكومة “تشديد سيطرتها”.

إقرأ ايضا أمريكا تهدد مكانة السعودية في صدارة سوق النفط العالمي