ارتفاع أرباح عملاق الإلكترونيات “سوني” بمقدار 10 أضعاف

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ذكرت شركة سوني للإلكترونيات اليوم الجمعة أن أرباحها ارتفعت بمقدار 10 أضعاف خلال الأشهر التسعة الماضية، مما يعزز توقعاتها السنوية للأرباح، في بيان يؤكد انتعاش اليابان الذي عانى من خسائر فادحة في الماضي.

وقد استقال رئيس الشركة التنفيذي كازو هيراي التي عادت إلى الربحية بعد سنوات من الخسائر المادية الثقيلة، بعد الاشراف على اعادة الهيكلة الناجحة.

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وقال عملاق المعدات الالكترونية الذى حقق ارباحا كبيرة بفضل مبيعات اجهزة العاب الفيديو والهواتف الذكية انه حقق ارباحا صافية بلغت 507.6 مليار ين “4.62 مليار دولار” فى الاشهر التسعة الماضية مقابل 45.6 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة العام الماضي.

رفعت الشركة توقعاتها السنوية للأرباح إلى 480 مليار ين، بعد أن توقعت سابقا ربحا قدره 380 مليار ين.

هذا الأداء الممتاز خلق الجو هيراي للتنحى في مارس من منصبه في سوني، من أجل أن يصبح رئيسا للشركة، وسيحل محله المدير المالى كينشيرو يوشيدا اعتبارا من الاول من ابريل.

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