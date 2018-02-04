ارتفاع في الدولار بعد اضافة 200 ألف وظيفة إلى الإقتصاد الأمريكي

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أثارت الأرقام التي أظهرت زيادة في الوظائف والأجور في الولايات المتحدة توقعات رفع اسعار الفائدة مما ادى الى ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية يوم الجمعة حيث انخفضت الاسهم.

مع 200،000 وظيفة تضاف إلى الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي، أكثر مما كان متوقعا المحللين، والتوقعات لمجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة سوف تزيد.

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وهذه الأرقام التي تشير إلى إرتفاع الأجور بنسبة 2.9 في المائة، وهي أكبر زيادة فى 12 شهرا خلال اكثر من تسع سنوات، ستخفف من قلق مجلس الاحتياطى الفيدرالى بشأن تخفيف التضخم.

وقالت بلومبرج ان العائد على سندات الخزانة الامريكية لمدة 10 سنوات كان الاعلى منذ اربع سنوات عند 2.84 فى المائة.

وقال المحلل لوكمان اوتونجا “من المتوقع ان تدعم المؤشرات المتكررة لارتفاع الاجور زخما بتوقعات ارتفاع التضخم مما سيزيد من التكهنات حول ارتفاع اسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام”.

وأضاف “كان واضحا ان الدولار يحتاج الى دعم هذا الاسبوع، وانقذته المعلومات الرائعة عن الوظائف الامريكية فى يناير”، حيث واجه الدولار صعوبات في مواجهة العملات الرئيسية الأخرى مؤخرا.

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