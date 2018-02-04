الأمم المتحدة: استطاعت كوريا الشمالية أن تربح 200 مليون دولار بالرغم من العقوبات

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ذكر تقرير للأمم المتحدة الجمعة أن كوريا الشمالية تتعامل مع عقوبات دولية من خلال وقف تصدير الفحم والفولاذ والسلع الاخرى بموجب عقوبات الامم المتحدة وقامت بيونج يانج بربح حوالي 200 مليون دولار فى العام الماضى بسبب التصدير للخارج .

واوضحت الهيئة ان كوريا الشمالية “لا تزال تصدر تقريبا جميع السلع المحظورة في القرار الذي تبلغ عائداته حوالي 200 مليون دولار بين يناير وسبتمبر 2017”.

قد سلم هذا التقرير، الذي أعدته مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بالتحقق من تطبيق الجزاءات، إلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

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واكد الخبراء ان “بذل جهود منسقة بين الدول الاعضاء يعد حاسما لمعالجة هذه الانشطة غير القانونية المتفشية”.

وأشار التقرير أيضا إلى مشاريع التعاون العسكري مع كوريا الشمالية التي يجري رصدها في أفريقيا وكذلك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما وجد فريق الامم المتحدة دليلا على تعاون كوريا الشمالية العسكري لتطوير برامج الأسلحة الكيميائية السورية وتوفير الصواريخ الباليستية الى ميانمار.

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