“مي عبدالحميد” تعلن حجز الوحدات السكنية للمصريين بالخارج بأسبقية تحويل المقدم

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد، حيث أكدت أن الوحدات السكنية للمصريين العاملين في الخارج التي بد بدأ طرحها اليوم الموافق الرابع من شهر فبراير الجاري لعام 2018، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق دعم وضمان التمويل العقاري، حيث شمل الطرح 18061 شقة سكنية بمساحات تبدأ من خمسة وسبعين متر مربع إلى تسعين متر مربع.

وأكدت مي عبدالحميد أن الوحدات السكنية متاحة للحجز على أن تكون أولوية الحجز للذين تقدموا بسداد المقدم عبر تحويل نقدي بالدولار الأمريكي، وأوضحت أن الوحدات السكنية يتم تخصيصها تبعا لأسبقية تحويل المبلغ المقدم للحجز بالدولار الأمريكي في حالة انطباق جميع الشروط على الراغب في حجز الوحدة العقارية وسوف يتم تسليم الوحدة السكنية لصاحب الشأن دون غيره في المواعيد المحددة للإعلان عن تسليم الشقق السكنية في المشروع والتي تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني بشأن المشروع بشرط أن يقوم الراغب في حجز الوحدة العقارية من سداد مبلغ وديعة الصيانة قبل استلام الوحدة السكنية.

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وأوضحت مي عبدالحميد قائلة “يكون الحجز والسداد عن طريق التحويل البنكي من الخارج بعملة الدولار الأمريكي تبعاً للقيم المالية التي تم الإعلان عنها بالموقع الإلكتروني للمشروع السكني بما يعادل أسعار صرف الدولار/ الجنيه السارية، بحيث لا يجوز التحويل من حساب العميل بأحد البنوك داخل جمهورية مصر العربية، على أن يتم التحويل أو سداد الدفعة المقدمة الوحدة السكنية بقيمة 25% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، على أن يتم تسديد باقي ثمن الوحدة السكنية على ثلاثة أقسام سنوية بالدولار محملة بالفوائد البنكية بنسبة 3,8% للدولار تبعا لقواعد البنك المركزي المصري”.

وأوضحت “مي عبدالحميد” أنه في حالة قيام الراغب في الحصول على وحدة سكنية في المشروع من السداد الفوري يتم إعفائه من الفوائد البنكية، وأشارت أن أسعار الوحدات السكنية تتراوح ما بين مائة وخمسة وستين ألف جنيه مصري إلى مائتين وخمسين ألف جنيه حسب كل مدينة ومساحة كل وحدة، أما الوحدات المتاحة في الوقت الراهن في 11 محافظة، ويتراوح السعر بالدولار حوالي تسعة آلاف وثلاثمائة دولار أمريكي على أربعة عشر ألف دولار بالتقريب.

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