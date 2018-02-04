“برلماني” يكشف حقيقة بيع دواجن مجمدة منتهية الصلاحية في الأسواق المصرية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب المصري النائب “مجدي ملك” حيث أعلن عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص بيع دواجن مجمدة مستوردة من البرازيل منتهية الصلاحية في الشوارع المصرية.

وأعلن النائب مجدي ملك أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات وهمية وغير صحيحة، وأكد أنه قد تم طرح كميات تعد ضخمة من الدواجن المجمدة البرازيلية في الأسواق المصري ويتراوح الآن سعر هذه النوعية من الدواجن ما بين خمسة عشر إلى سبعة عشر جنيه للكيلو الواحد بسبب منافسة العديد من الشركات التي قامت باستيراد هذه الكميات من الدواجن المجمدة في الأسواق المصرية، وهذا ما أدى إلى بيع الدواجن بأقل من نصف ثمنها.

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وأعلن النائب مجدي ملك قائلاً “إننا كنواب تواصلنا مع الأجهزة الرقابة للتأكد من مدى صلاحية هذه الدواجن للاستهلاك الآدمي، وبالفعل تم أخذ العينات المطلوبة من كل المحافظات ليتم التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إبلاغنا أن هذه الدواجن المجمدة صالحة لمدة شهرين ومطابقة لجميع المواصفات الصحية”.

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