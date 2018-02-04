“المصيلحي” يعلن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي لمنتصف مايو 2018

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تابع موقع مصر 365 إعلان الدكتور “علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي احتياجات جمهورية مصر العربية حتى النصف من شهر مايو القادم من عام 2018 إلى جانب المستهدف من إنتاج شركة السكر للصناعات التكاملية والذي يعد انتاج محلي وتبلغ قيمته حوالي مليون طن سكر.

وأعلن “علي المصيلحي” في بيان صادر عنه اليوم أنه قد تم رفع سعر توريد طن من قصب السكر من ستمائة وعشرين جنيه مصري للطن إلى سبعمائة وعشرين جنيه مصري للطن، بزيادة قدرتها مليار جنيه مصري تتحملها بشكل كامل “شركة السكر للصناعات التكاملية” عن أسعار التوريد خلال العام السابق 2017، وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة القيام بسداد مستحقات جميع المزارعين أول بأول.

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وجاء هذه التصريحات خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي لأعمال تطوير قسم التعبئة وإعادة تأهيل تربينات العصارات، وكذلك تطوير وحدات الطرد المركزي “النافضات” في مصانع إنتاج السكر التي تتبع “شركة السكر للصناعات التكاملية” القائمة في منطقة أبو قرقاص بتكلفة مالية استثمارية تقدر بحوالي أربعمائة مليون جنيه مصري.

وقد حضر افتتاح أعمال تطوير في شركة السكر للصناعات التكاملية “عبدالحميد الهجان” محافظ قنا، إلى جانب رئيس الشركة “محمد عبدالرحيم” وعلاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووجه الدكتور علي المصيلحي على ضرورة العمل على ضغط تكاليف الإنتاج على أن يتم مراعاة التشغيل الاقتصادي واستمرار العمل تطوير وتحديث جميع الخطوط الإنتاجية من أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري ليتم استيعاب الزيادة التي طرأت على سعر توريد طن قصب السكر دون المساس بسعر المستهلك المصري والذي استقر عن تسعة جنيهات ونصف للكيلو في السلع التموينية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات التكاملية أنه سوف يتم العمل على تسليم 2,12 مليون طن من قصب السكر للمزارعين في بداية الموسم الجديد للتوريدات، وأكد على أن هذا الإجراء سوف يساعد على إنتاج ما يقارب من 225 ألف طن سكر ومائة وعشرة ألف طن مولاس يتم استخدامه في الصناعات التحويلية من أجل إنتاج الايثانول وسبعمائة ألف طن بجاس يتم استخدامه في توليد الطاقة وصناعة الورق وكذلك الخشب.

وأعلن أن “الشركة القابضة للصناعات التكاملية” سوف تعمل على تقديم خطة من أجل التطوير في المستقبل القريب بتكلفة تصل إلى 1,8 مليار جنيه مصري ليتم من خلالها رفع الطاقة الإنتاجية للشركة والعمل تقليل استهلاك الوقود إلى جانب التقليل من قيمة الفاقد وإحلال وتجديد جميع المعدات مما سوف ينعكس في النهاية على التكلفة النهائية للمنتج.

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