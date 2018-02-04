تراجع مبيعات الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية في العالم

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تابع موقع مصر 365 تراجع مبيعات الهواتف الذكية المصنوعة في الدولة الصينية والذي يعد من أكبر الأسواق التجارية لمبيعات الهواتف الذكية، وأعلنت شركة الأبحاث “Canalys” عن انخفاض مستويات شحن الهواتف الذكية إلى جميع دول العالم بنسبة تصل إلى 4% من عام 2016 إلى أربعمائة وتسعة وخمسين مليون هاتف محمول.

وتعد هذه الأخبار سيئة بالنسبة إلى كبار مصنعي الهواتف الذكية في دول العالم مثل شركة سامسونج العالمية وشركة أبل، وكذلك العديد من العلامات التجارية في الدولة الصينية مثل “XIAOMI” والتي تنافس وبقوة داخل الأسواق المحلية في الدولة الصينية في مجال صناعة الهواتف الذكية.

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وأعلنت شركة الأبحاث “Canalys” أن انخفاض مبيعات الهواتف الذكية في الدولة الصينية يعد أمر طبيعي وخصوصا بعد انتشار الهواتف الذكية في دولة الصين كما حدث نفس الأول في جميع دول العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الأسواق العالمية.

أوضحت شركة الأبحاث “Canalys” أن تراجع مبيعات الهواتف الذكية الصينية تم بشكل أسرع من كل التوقعات تبعاً للتصريحات التي أعلنها المحلل الاقتصادي “مو جيا” بالشركة، وفي بداية العقد قد ارتفعت مبيعات الهواتف الذكية في السوق الصيني بنسبة الضعف عندما تم مقارنتها بالسنوات الأخرى، ولكن سجلت تراجع في الفترة الأخيرة خلال عام 2016 بنسبة تصل إلى 11%، ولكن المؤشرات التجارية دلت على أن العام السابق 2017 لم يكن مبشر بالخير مع الانخفاض البسيط خلال الربع الثاني والربع الثالث من العام السابق وتحسنت مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الأخير من العام السابق.

وقد خسرت العديد من الشركات العاملة في الدولة الصينية بشكل كبير خلال الربع الأخير من العام السابق، بينما انخفضت شحنات شركة OPPO بنسبة تصل إلى 16% وانخفضت شحنات شركة VIVO بنسبة 7%.

ولكن هناك شركات صينية أخرى قد حققت نمو اقتصادي بسيط مثل شركة هواوي التي تقوم بتصنيع الهواتف الذكية الأولى في الدولة الصينية وقد ارتفعت شحنات هواتفها بنسبة 9% لتحقق أفضل أداء اقتصادي خلال الربع الأخير من العام السابق 2017.

أما شركة أبل فقد تجاوزت شركة XIAOMI التي احتلت المرتبة الرابعة، ولم يتم ذكر الشحنات التي قامت بها شركة أبل ويتوقع أن تكون هناك منافسة شرسة بين الشركات في الدولة الصينية بعد تراجع مبيعات الهواتف الذكية خلال العام الجاري 2018.

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