“البورصة” تعلن إيقاف “الوطنية للإسكان” بسبب بيع فندق ميريديان هليوبوليس

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تابع موقع مصر 365 إعلان سوق المال المصري عن إيقاف تداول “الوطنية للاسكان للنقابات المهنية” لحين صدور بيان خاص بالمزاد الخاص العلني ليتم بيع “فندق مريديان هليوبوليس”.

أعلن “رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوطنية للإسكان والنقابات المهنية” أن إيرادات الفندق ميريديان هليوبوليس خلال شهر أبريل من العام السابق 2017 قد سجلت 56,8 مليون جنيه مصري خلال عام 2016، بزيادة تقدر بحوالي 12,1 مليون جنيه مصري عن عام 2015.

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وتمتلك الشركة الوطنية للإسكان والنقابات المهنية فندق ميريديان هليوبوليس القائم في منطقة مصر الجديدة، وهو يعد من الفنادق الحائزة على خمسة نجوم، ويتضمن الفندق حوالي ثلاثمائة وثمانية عشر غرفة فندقية، وأعلنت البيانات الاقتصادية عن ارتفاع إيرادات الفندق الإجمالية خلال التسعة أشهر السابقة على 14,02 مليون جنيه مصري.

وقد سجلت أرباح فندق ميريديان هليوبوليس خلال النصف الأول من العام السابق 2017 حوالي 850,94 ألف جنيه مصري، مقابل خسائر تصل قيمتها حوالي 1,97 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2016.

وقد ارتفعت قيمة الإيرادات بشكل إجمالي لفندق ميريديان هليوبوليس خلال النصف الأول من العام السابق 2017 حيث سجلت حوالي 10,19 مليون جنيه مصري، إذا ما تم مقارنتها بالإيرادات على الأساس السنوي والتي سجلت حوالي 4,74 مليون جنيه مصري.

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