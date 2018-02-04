“مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” ينفي إدراج أي زيادة على أسعار الوقود

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تابع موقع مصر 365 إعلان “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري” عن نفي ما تم نشره في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الجهات المسؤولة في الحكومة المصرية من إدراج زيادة جديدة على أسعار المواد البترولية وكذلك أسعار الطاقة.

وقد أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أنه قد قامت بالتواصل مع المسؤولين في “وزارة البترول والثروة المعدنية” حيث أوضح المسؤولين في الوزارة عن نفيهم عن إدراج أي زيادة جديدة على أسعار مواد البترول والوقود، وأوضح أن ما يتم ترديده هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

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وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن ما يتم تداوله من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الوقود الهدف منه إحداث حالة من البلبلة فقط بين المواطنين، وأكد الوزارة على توافر المنتجات البترولية المختلفة في جميع منافذ التسويق تبعاً للأسعار الرسمية المتعارف عليها حالياً في الأسواق المصرية.

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