الاحتياطي الأجنبي يصل إلى أعلى مستوى له خلال يناير

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شهد شهر يناير لهذا العام الحالي 2018، اعلي مستوي لاحتياطات مصر، حيث وصل إلى 38 مليار دولار وهذا يعتبر أعلى مستوى احتياطيات البلاد من العملة الصعبة وذلك منذ بداية تسجيل بيانات الاحتياطي في بدايات التسعينات.

ويذكر بأن احتياطي النقد الأجنبي المصري قد ارتفع الي أكثر من 38.209 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر يناير الماضي، وذلك بعد أكبر زيادة شهرية سجلها الاحتياطي النقدي منذ شهر يوليو الماضي وهذا يعد اعلي مستوي لاحتياطات البلاد.

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ويذكر بأن خلال يناير الماضي قد ارتفع الاحتياطي النقدي ووصل الي مستوى عالي بنحو 1.189 مليار دولار أمريكي، وبذلك حسب بيانات الاحتياطي يتبين بأن الارتفاع بدأ منذ بداية العام الماضي بالتحديد في شهر يناير.

والجدير بالذكر بأن احتياطات مصر الأجنبية ازدادت بشكل كبير وملحوظ وذلك منذ بداية تعيين محافظ البنك المركزى المصري، وهو المهندس طارق عامر في شهر أكتوبر لعام 2015، مشيرا إلي أن الاحتياطي النقدي لن يتراجع في مصر إلا مرتين فقط منذ توليه منصب محافظ البنك المركزي المصري وهو في شهر يوليو لعام 2016، وشهر أكتوبر لنفس العام.

وشهدت مصر اتفاقا مع البنك الافريقي علي اخذ قرض بقيمة 1.5 مليار دولار علي فترة زمنية محددة لمدة ثلاث سنوات، وايضا علي اخذ قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار علي فترة زمنية لمدة ثلاث سنوات أيضا، بالإضافة إلي اتفاق البنك المركزي المصري علي اخذ قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار علي ثلاث سنوات وذلك في عام 2016.

وقد حصلت مصر خلال عامين علي مليار دولار أمريكي من البنك الافريقي علي شريحتين، ومن المعروف بأن الدفعات تصرف خلال شهري ديسمبر ويناير من كل عام.

وأشار وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق المهندس رامي أبو النجا، الي صحيفة رويترز، في شهر يناير لهذا العام بأن الاحتياطي الأجنبي الذي وصل إليه في نهاية شهر ديسمبر الماضي البالغ 37.02 مليار دولار امريكي سوف يغطي احتياجات الاستيراد لمدة تستمر الي ثمانية أشهر.