البنك المركزي: الاحتياطي النقدي يسجل أكبر زيادة في 6 أشهر خلال شهر يناير

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صرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي 1.190 مليار دولار في نهاية شهر يناير الماضي.

وقد أوضحت بيانات المركزي اليوم أن الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ في نهاية الشهر الماضي 38.209 مليار دولار مقارنة بما حققه في شهر ديسمبر الماضي والذي بلغ 37.020 مليار دولار بينما سجل الاحتياطي خلال شهر يناير أكبر زيادة منذ شهر يوليو الماضي حيث ارتفع حينها 4.731 دولار.

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وقد سجل الاحتياطي خلال العام الماضي ارتفاع بقيمة 12.8 مليار دولار بنسبة زيادة 52.6% مقابل ما سجله خلال عام 2016.

ووفقا لمصدر مسؤول بالبنك المركزي أن أغلب المصادر التي ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي خلال العام الماضي وهما تدفقات الاستثمار الأجنبي والاقتصاد المحلي.

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