سبيربنك الروسي يعتزم بدء التداول بالعملات المشفرة

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قام مصرف سبيربنك، اكبر بنك في روسيا بالاستعداد لتقديم احدث عمليات بنكية للعملاء بالعملات المشفرة وذلك للتعامل بها خارج البلاد، واكد مدير بنك سبيربنك الروسي غيرمان غريف، في تصريح له أن جميع فروع المصرف المتواجدة في سويسرا تعتزم للبدء في تنفيذ تلك العمليات وتداول العملات المشفرة في كافة الفروع.

وصرح عريف خلال مقابلة له علي إحدى القنوات الفضائية علي تلفزيون إن تي في الروسي، بأن البنك يعمل مع سلطة قضائية من خلالها تسمح لتداول العملات المشفرة، كما يعمل جميع الفروع في سويسرا، مشيرا بأن البنك يعمل حاليا لكافة الفروع بفعالية من أجل خلق جميع الظروف المناسبة وذلك ليتم استغلال تلك الفرصة الاستغلال الأمثل لغرض العملاء الذين هم أساس كل شي للبنك وهم البينة الكاملة الأساسية لشان المخاطر التي ترتبط بالاستثمار في العملات المشفرة، واكد رئيس البنك أنة لن يقوم بتقديم تلك الخدمة إلا لمستحقيها.

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والجدير بالذكر أن العملات المشفرة انتشرت بشكل كبير في العالم وأصبحت متنوعة إلا أن من اشهر العملات المشفرة هي عملة البيتكوين، التي قد وصلت إلي مستويات عالية وقياسية حيث أعلى مستوى وصل له البيتكوين الي 20 ألف دولار أمريكي في نهاية شهر ديسمبر الماضي ولكن خلال هذا العام انحدر عملة البيتكوين حتي وصلت إلي 8 آلاف دولار امريكي.

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