وزيرة الهجرة: تحويلات المصريين بالخارج وصلت لـ 24 مليار جنيه

Advertisements

صرحت وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم أن من أهم العوامل التي تقوم بها البلاد هي خطة التنمية المستدامة حيث تتخذ وزارة الهجرة سياسة المواطنة وهي أن تجعل المواطنين بالخارج يشعرون بالتنمية المستدامة مثل المواطنين داخل الوطن.

وأوضحت مكرم في كلمتها التي القتها بالمؤتمر الاستثمار الثالث أن الوزارة تعقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات بهدف توجيه المستثمرين والترويج للخطة الصناعية بالإضافة إلى عقد تعاون مع وزارة الاستثمار في افتتاح نظام الشباك الواحد.

Advertisements

وأضافت وزيرة الهجرة أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت ارتفاعا وصل إجمالها إلى 24 مليار جنيه بطرق شرعية وبالتعاون مع هيئة البريد للتحويلات.

اقرأ أيضا.. “تحويلات المصريين بالخارج” تسجل 24,4 مليار دولار من نوفمبر إلى أكتوبر 2017