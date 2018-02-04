وزيرة الهجرة: تحويلات المصريين بالخارج وصلت لـ 24 مليار جنيه

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وزيرة الهجرة: تحويلات المصريين بالخارج وصلت لـ 24 مليار جنيه
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم

صرحت وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم أن من أهم العوامل التي تقوم بها البلاد هي خطة التنمية المستدامة حيث تتخذ وزارة الهجرة سياسة المواطنة وهي أن تجعل المواطنين بالخارج يشعرون بالتنمية المستدامة مثل المواطنين داخل الوطن.

وأوضحت مكرم في كلمتها التي القتها بالمؤتمر الاستثمار الثالث أن الوزارة تعقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات بهدف توجيه المستثمرين والترويج للخطة الصناعية بالإضافة إلى عقد تعاون مع وزارة الاستثمار في افتتاح نظام الشباك الواحد.

وأضافت وزيرة الهجرة أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت ارتفاعا وصل إجمالها إلى 24 مليار جنيه بطرق شرعية وبالتعاون مع هيئة البريد للتحويلات.

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