“فاروس” تعلن انخفاض مؤشر سعر الصرف الحقيقي بمصر هامشياً خلال ديسمبر 2017

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تابع موقع مصر 365 إظهار مؤشر فاروس للأوضاع المالية انخفاض في سعر الصرف في جمهورية مصر العربية الحقيقي من 76,9 في شهر نوفمبر السابق من عام 2017 إلى 76,22 خلال شهر ديسمبر لعام 2017.

وأوضحت المذكرة البحثية التي أعلنتها شركة فاروس للأبحاث أن هذا الانخفاض في مؤشر سعر الصرف الحقيقي في الدولة المصرية يعود جزء كبير منه إلى اختلاف معدلات التضخم الاقتصادي التي تعد مرتفعة في جمهورية مصر العربية عن شركائها من التجار الرئيسيين.

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وأعلنت المذكرة البحثية لشركة فاروس للأبحاث أن المعروض النقدي في الدولة المصرية قد ارتفع منذ شهر ديسمبر السابق لعام 2017 بنسبة كبيرة تصل إلى 20,9% على أساس سنوي، وأوضحت المذكرة البحثية أن معدلات المعروض النقدي الفعلي التي تقوم على وضع التضخم الاقتصادي ضمن معدلاته قد ارتفعت بنسبة 4,6 في المئة سنويا، مما انعكس على حالة الأريحية التي قد سجلتها مستويات السيولة في الدولة المصرية إذا ما تم مقارنة الأوضاع المالية في شهر نوفمبر السابق من عام 2017.

أوضحت مذكرة فاروس البحثية أن سبب انخفاض معدلات الصرف الحقيقي في الدولة المصرية يعد عنصر من عناصر المنافسة في الصادرات المصرية، ويقدم مؤشر فاروس للأوضاع المالية إف سي آي الذي يعد أداة لقياس الكم ويعمل على تقييم أداء السياسات الاقتصادية الكلية في الدولة المصرية من خلال اقتفاء أثر مؤشرات الأسواق المالية، ويعد هذا المؤشر الاقتصادي أيضا هو واحد من المؤشرات الأساسية الأولية التي تساعد على قراءة النشاط الاقتصادي في جمهورية مصر العربية.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدلات التضخم السنوي العام إلى نسبة 22,3 في المئة خلال ديسمبر السابق مع عام 2017 على أساس سنوي، ويجدر هنا الإشارة أن جمهورية مصر العربية تقوم على تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ويتضمن أيضا العمل على تحرير العملة المصرية “الجنيه” وخفض الدعم في الدولة المصرية بالتدريج من أجل حصول الدولة على القرض الدولي بواقع 2,75 مليار دولار من إجمالي قيمة القرض الإجمالية والتي تبلغ 12 مليار دولار أمريكي مقدم من صندوق النقد الدولي.

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