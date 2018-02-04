ابل تتصدر سوق الهواتف الذكية بعد انكماش سامسونج الاقتصادي

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ابل تتصدر سوق الهواتف الذكية بعد انكماش سامسونج الاقتصادي
أبل

تصدرت شركة أبل الأمريكية “apple” سوق الهواتف الذكية في نهاية عام 2017، وجاء ذلك مع الانكماش الاقتصادي الذي واجهته شركة سامسونج الكورية وفقا للدراسة التي تم اجراؤها من قبل مجموعة “آي دي سي” الاستشارية.

وشملت مبيعات آي فون 77,3 مليون وحدة بين أكتوبر وديسمبر 2017، وبذلك حصلت أبل على 19.2 في المئة من حصة السوق، وفقا مجموعة “آي دي سي”.

على الرغم من الانخفاض الطفيف في سوق الهواتف الذكية مقارنة مع نهاية عام 2016، استطاعت ان تحصل شركة أبل على الصدارة بدلا من منافستها الشرسة “سامسونج” التي وصلت حصتها السوقية إلى 18.4 في المئة.

واحتفظت هواوي بالمركز الثالث بنسبة 10.2٪ من السوق، تليها شاومي التي حصلت على 7 في المئة من السوق، وشركة أبو الصينية التي حصلت على 6،8 في المئة من السوق.

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