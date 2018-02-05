“المالية” تقدم 4,4 مليار جنيه للإعلان والتموين والسكك الحديد والصحة

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تابع موقع مصر 365 إعلان جهات مسؤولة في وزارة المالية عن قيام الوزير “عمرو الجارحي” باعتماد “إتاحات مالية عاجلة” إلى كل من هيئة سكك حديد مصر، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للصحافة وهيئة السلع التموينية بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي أربعة مليارات وأربعمائة مليون جنيه مصري عن الشهر السابق يناير 2018.

شملت الإتاحات المالية العاجلة مبلغ ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسين جنيه مصري يتقدم تقديمها إلى هيئة السلع التموينية من أجل تقديم الدعم المالي للسلع المدعومة في بطاقات التموين الذكية إلى جانب فروق تكاليف تصنيع الخبز وكذلك فروق نقاط الخبز واستبدالها بالسلع الأساسية عن شهر يناير السابق لعام 2018، ويجدر هنا الإشارة إلى تصدير ضمانات بمبلغ يصل إلى 2و7,5 مليون دولار أمريكي من أجل شراء تسعمائة وخمسين ألف طن قمح مستورد.

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كما أعلنت وزارة المالية المصرية عن إتاحة مبلغ مالي يقدر بحوالي 60,6 مليون جنيه مصري مقدم إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي عن الشهر السابق 2018 من أجل دعم كل من الأطفال دون سن المدارس وكذلك دعم طلاب المدارس والمرأة المعيلة داخل المجتمع المصري، كما تم إتاحة مبلغ يقدر بحوالي مائتين وعشرين مليون جنيه مصري إلى “الهيئة الوطنية للإعلام” من أجل مساعدتها في سداد الالتزامات الحتمية إلى كل العاملين بالهيئة عن شهر يناير السابق لعام 2018، كما تم إتاحة مبلغ مالي يقدر بحوالي خمسين مليون جنيه مقدم إلى الهيئة الوطنية للصحافة من أجل دفع رواتب العاملين في جميع المؤسسات الصحفية المصرية.

وأعلنت وزارة المالية عن تقديم مبلغ 98,5 مليون جنيه مصري كمساهمة من خزانة الدولة العامة إلى رأسمال “الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج” من أجل العمل على توفير السيولة اللازمة من أجل صرف مستحقات جميع العاملين في الشركة عن الشهر السابق شهر يناير 2018.

كما أعلنت وزارة المالية المصرية عن تقديم إتاحة مالية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ يقدر بحوالي 62,5 مليون جنيه مصري كدعم للشركة على أن تتولى الشركة عملية توزيه هذا المبلغ على الشركات الخاضعة لها.

كما أعلنت وزارة المالية المصرية عن إتاحة مبلغ أيضا إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر من أجل دعم اشتراكات الطلبة وكذلك دعم الخطوط غير الاقتصادي في الهيئة بمبلغ إجمالي 68,2 مليون جنيه مصري عن شهر ديسمبر من العام السابق 2017، كما تضمن المبلغ المالي إتاحة مبلغ 4,9 مليون جنيه مصري من أجل دعم اشتراكات طلاب الجامعات والمدارس وكذلك طلاب المعاهد العليا في خطوط شبكة مترو الأنفاق عن شهر ديسمبر من العام السابق 2017.

وأعلنت وزارة المالية عن تقدم إتاحة مالية عاجلة لشركات الري الثلاث وهم “الشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية، و شركة الري للأشغال العامة، وشركة الكراكات المصرية” التابعين على الشركة القابضة للري والصرف عن شهر يناير السابق من عام 2018، كما أعلنت أيضا الوزارة عن إتاحة مالية عاجلة إلى المجلس الأعلى للثقافة بمبلغ 2,6 مليون جنيه مصري من أجل صرف مرتبات جميع العاملين في “شركة الصوت والضوء” عن شهر يناير السابق لعام 2018.

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