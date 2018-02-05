“المركزي السوداني” يعلن خفض سعر صرف عملته أمام الدولار

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تابع موقع مصر 365 إعلان “البنك المركزي السوداني” عن خفض قيمة العملة المحلية السودانية إلى 30 جنيه سوداني أمام الدولار الأمريكي الواحد، وأوضح البنك المركزي السوداني عبر موقعه الإلكتروني أن سعر صرف الجنيه السوداني الرسمي الجديد سوف يدخل إلى حيز التنفيذ خلال يوم الاثنين القادم.

ويعد إعلان البنك المركزي السوداني عن تخفيض سعر صرف العملة السودانية “الجنيه” هي المرة الثانية على التوالي خلال أسابيع قليلة، وفي الوقت الماضي كان يتم تداول العملة السودانية “الجنيه” بسعر رسمي يبلغ ثمانية عشر جنيه أمام الدولار الأمريكي الواحد.

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