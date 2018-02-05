“الشمس للإسكان والتعمير” تستهدف 215 مليون جنيه أرباح بموازنة 2018

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تابع موقع مصر 365 الكشف عن الموازنة التقديرية إلى “شركة الشمس للإسكان والتعمير” خلال العام الجاري 2018، والتي أعلنت الشركة عن استهدافها تحقيق زيادة في أرباحها بنسبة مئوية تقدر بحوالي 256,7% على أساس سنوي.

وأوضحت “شركة الشمس للإسكان والتعمير” في بيان لسوق المال المصري اليوم الموافق الاثنين الخامس من شهر فبراير الجاري لعام 2018 أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح بنسبة 215,26 مليون جنيه مصري خلال العام الحالي 2018 لتكون الأرباح المستهدفة بقيمة 60,33 مليون جنيه مصري خلال العام السابق 2017.

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وأعلنت “شركة الشمس للإسكان والتعمير” أن استثمارات تفوق نحو 235,12 مليون جنيه مصري خلال العام الحالي، وأوضحت أن الاستثمارات التي تستهدفها الشركة والتي تسير تبعاً لخطط تم وضعها للعام الجاري 2018 تتضمن “مشروع إسكان الشمس” القائم في مدينة 6 أكتوبر بقيمة إجمالية تصل إلى عشرة مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى مشاركة الشركة في مشروعات قائمة في العاصمة الإدارية الجديدة بمقدم شراء الأعمال الاستشارية والأرض بقيمة تصل إلى نحو 125,124 مليون جنيه مصري.

وأوضحت شركة الشمس للإسكان والتعمير خلال الميزانية التقديرية للعام الجاري أن يكون الفائض بقيمة تصل إلى 149,05 مليون جنيه مصري بعد اعتبارات قسط الأرض في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 110,124 مليون جنية بالإضافة إلى إجراءات دراسات للأعمال بقيمة 15 مليون جنيه مصري، وقد نفت شركة الشمس للإسكان والتعمير توقيع أي عقود مع “شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” بخصوص إقامة مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد أوضحت المؤشرات المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير خلال أخر تسعة أشهر التي انتهت خلال شهر سبتمبر من العام السابق 2017 عن ارتفاع قيمة أرباح الشركة بنسبة 27,6% على أساس سنوي، وقد حقق الشركة أرباح بقيمة 48,35 مليون جنيه مصري خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر خلال عام 2017 السابق، مقابل أرباح الشركة خلال عام 2016 والتي سجلت حوالي 37,9 مليون جنيه مصري.

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