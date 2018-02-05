“المركزي” يعلن ارتفاع احتياطي مصر من الذهب إلى 2,8 مليار دولار خلال يناير

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تابع موقع مصر 365 إعلان البنك المركزي المصري من خلال بياناته عن ارتفاع في مساهمة رصيد المعدن الأصفر “الذهب” في الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة خمسة في المئة بما يعادل مائة وخمسة وثلاثين مليون دولار أمريكي في نهاية شهر يناير السابق من عام 2018 على أساس شهري.

وقد أظهرت البيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري اليوم الموافق الاثنين الخامس من شهر فبراير لعام 2018 أن قيمة مساهمة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي قد سجلت حوالي 2,8 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر يناير السابق لعام 2018 إذا ما تم مقارنتها بقيمة مساهمة الذهب في الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري خلال شهر ديسمبر السابق من عام 2017 بنحو 2,67 مليار دولار أمريكي، أما على الأساس السنوي فقد ارتفعت مساهمات المعدن الأصفر “الذهب” خلال شهر يناير لعام 2018 بنسبة مئوية تقدر بنحو 15% مقابل 2,45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الأسبق 2017.

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كما أوضحت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها جمهورية مصر العربية في “صندوق النقد الدولي” خلال شهر يناير السابق لعام 2018 لنحو 769 مليون دولار أمريكي، كما أظهرت بيانات “البنك المركزي المصرية” عن مساهمة العملات الأجنبية في ارتفاع إلى 34,61 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر يناير السابق لعام 2018 في مقابل شهر يناير لعام 2016 بقيمة 23,13 مليار دولار أمريكي.

وقد أعلنت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع في صافي الاحتياطيات المصرية الدولية خلال شهر يناير لعام 2018 بنسبة مئوية تصل إلى 3,2% ليسجل 38,209 مليار دولار أمريكي في مقابل تسجيل صافي الاحتياطيات المصرية الدولية قيمة 37,019 مليار دولار أمريكي خلال شهر ديسمبر لعام 2017.

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