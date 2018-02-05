“هايد بارك” توقع عقود مع شركات مقاولات لإجراءات تطورات عمرانية بمليار جنيه

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تابع موقع مصر 365 إعلان شركة “هايد بارك للتنمية” عن قيامها بتوقيع عقود مع مجموعة من شركات المقاولات إلى جانب توقيع عقود مع الشركات المتخصصة في مجال تطوير البنية التحتية منها شركة حسن علام، وشركة ريدكون، وشركة كونستك، وشركة طيبة، و شركة تاون جاس، و شركة سوليد كونستراكشن إلى جانب العديد من الشركات الأخرى.

أوضحت شركة هايد بارك للتنمية أن إجمالي العقود التي تم توقيعها مع الشركات تصل قيمتها إلى مليار جنيه مصري تبعاً للخطة التوسعية والتطويرية التي تستهدفها الشركة خلال العام الجاري 2018/ 2019 حيث تعمل هذه الشركات على بناء وتطوير خمسة مناطق في “مشروع هايد بارك” القائم في القاهرة الجديدة في إطار خطط الشركة التوسعية خلال العام الجاري 2018.

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وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك للتنمية “أمين سراج” قائلاً “هايد بارك عازمة على أن يصبح مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة”، وهذه الخطوة تأتي في بداية طريق تغيير وجه منطقة التجمع الخامس، حيث تتعاون شركة هايد بارك مع نخبة كبيرة من شركات قطاع المقاولات لتولي أعمال تطوير البنية التحتية للمباني السكنية الخاصة بالمشروع.

وأوضح أمين سراج أن “هايد بارك” تعتزم على تنفيذ العديد من المشروعات الحالية مع عزم شركة “هايد بارك للتنمية” على الوفاء بجميع وعودها للتسليم في الموعد المحدد أو التسليم في وقت باكر عن مواعيد التسليم التي تعتمدها خطط الشركة للإدارة الجديدة منذ أن تم إعادة هيكلة الشركة خلال عام 2016.

وأعلن أمين سراج عن التزام هايد بارك بدورها الهادف إلى تطوير المشروعات العقارية في جمهورية مصر العربية التي تساهم بشكل حيوي وفعال في دعم خطط الاقتصاد المصرية الهادف إلى الإصلاح.

ويجدر هنا الإشارة أن مشروع هايد بارك القائم في القاهرة الجديدة هو عبارة عن مجتمع سكني كامل متكامل يتم تنفيذه على مساحة ستة مليون متر مربع بالقاهرة الجديدة بتكلفة استثمارية تفوق خمسة وثلاثين مليار جنيه مصري ويتكون مشروع هايد بارك من ثمان مراحل مختلفة.

وتضمن مشروع هايد بارك إقامة جزء سكني إلى جانب إقامة جزء إدارية وجزء اخر خدمي، كما تتراوح الوحدات السكنية في مشروع هايد بارك مساحات تبدأ من اثنين وثمانين متر مربع وحتى ألف ومائتين متر مربع، وتضمن شققت عصرية إلى جانب الدوبلكس و الفاميلي هاوس و تاون هاوس و التوين هاوس وقد تم تزويد المشروعات السكنية بجميع المرافق الحيوية من كهرباء وغاز طبيعي ومياه وصرف صحي، وتحرص هايد بارك على تزويد مشروعاتها بجميع الخدمات الرياضية والاجتماعي والتي تحتوي على مشروع “كلوب هاوس” إلى جانب إقامة نادي رياضي على مساحة كبيرة تقدر بحوالي اربعين فدان.

كما تم تدشين منطقة إدارية في مشروع هايد بارك القائم في المنطقة الإدارية الجديدة “بيزنس ديستركت” ليتيح توفير مساحات صغيرة وكبيرة مكتبية تبدأ من مساحات أربعة وخمسين متر مربع إلى جانب طرح مباني إدارية كاملة، بالإضافة إلى إقامة موقف للسيارات تسع أربعة آلاف سيارة لتلبي احتياجات أصحاب الأعمال لتحقيق التوازن بين الجزء السكني وكذلك الجزء العملي من مشروع هايد بارك.

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