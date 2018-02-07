أسعار اللحوم تتجاهل انخفاض الدواجن المجمدة والركود يضرب الأسواق

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شهد السوق المصرى حالة من الثبات فى أسعار اللحوم الحمراء، ولم يتأثر هذا الثبات بانخفاض أسعار الدواجن المستوردة والتي ملئت الأسواق خلال الأيام المنقضية.

وصرح مصدر مسؤول، أن أسعار اللحوم لا تزال فى حالة ثبات عند نفس أسعارها ولم تتراجع، فى ظل ابتعاد أعداد كبيرة من المستهلكين عن شرائها.

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ولوحظ وجود حالة من الرواج الكبير من المواطنين على شراء الدواجن المجمدة، التي تباع في المجمعات الاستهلاكية والعربات التابعة لوزارة التموين وعدد من الأفراد في الميادين المختلفة في المحافظات، بسعر يتراوح بين 12.5 و14 جنيها.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أصبح سعر كيلو اللحوم يتراوح بين 100 و140 جنيها، ولكن يقل نسبياً فى عدد من أسواق محافظة الجيزة ووصل بين 90 و110 جنيها للكيلو.

وقال رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية “محمد وهبة”، أن أسعار اللحوم تمر بحالة من الاستقرار منذ شهرين، ولكنها لم تتأثر بالانخفاض القوي الذي تشهده أسعار الدواجن في الفترة الماضية.

وقال نائب رئيس الشعبة “محمد شرف”، أن الأسعار لم تعد تتأثر بانخفاض الدواجن خاصة فى ظل حالة الركود التى يشهدها سوق اللحوم منذ فترة.