ارتفاع أسعار الدواجن الحية إلى 28 جنيه للكيلو بسبب انتشار “المجمدة”

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة في الأسواق المالية على غير المتوقع على الرغم من كثافة إقبال المستهلكين في الأسواق المصرية على شراء الدواجن المستوردة المجمدة ذات السعر الرخيص، ويعود بلد المنشأ للدواجن المجمدة المستوردة إلى كلا من أوكرانيا والبرازيل والتي أحدث حالة من الإغراق داخل الأسواق التجارية المصرية وأثارت حالة من الجدل حول مدى صلاحية الدواجن المستوردة المجمدة خلال الأيام القليلة السابقة.

وقد قامت موقع مصر 365 بإجراء جولة في عدد من محلات بيع الدواجن وتبين منها ارتفاع في أسعار الدواجن الحية ما بين سبعة وعشرين على ثمانية وعشرين جنيه مصري بدلا من خمسة وعشرين جنيه مصري للكيلو خلال الأسبوع السابق.

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ولكن إقبال المواطنين على شراء الدواجن الحية تراجع بشكل كبير بسبب إغراق الأسواق المصرية بالدواجن المستوردة المجمدة بحسب التصريحات التي أعلنها أصحاب محلات بيع الطيور، وأعربوا أن سعر الدواجن الحية من المزارع المصرية قد سجل خمسة وعشرين جنيه للكيلو الواحد بدلاً من اثنين وعشرين جنيه للكيلو الواحد قبل ثلاثة أيام، إلى جانب انتشار الدواجن المستوردة المجمدة في الأسواق المصرية بأسعار تصل إلى 12,5 جنيه للكيلو.

وأعلن بعض من تجار الدواجن أن ارتفاع أسعار الدواجن الحية السبب فيه إغراق الأسواق التجارية المصرية بالدواجن المستوردة المجمدة والتي تسببت في العديد من الخسائر لأصحاب المزارع وتجار الدواجن الحية مما جعلهم يلجؤون إلى رفع أسعار الدواجن الحية المحلية.

وأعلن العديد من منتجي الدواجن الحية المحلية عن تضررهم من طرح الدواجن المجمدة المستوردة في العديد من المجمعات الاستهلاكية إلى جانب طرحها في السيارات المبردة التابعة إلى جهات في الدولة المصرية أو من خلال بيعها عن طريق الأفراد بأسعار تتراوح ما بين 12,5 على 14 جنيه للكيلو الواحد، وأضاف منتجي الدواجن أن هذه الدواجن المستوردة المجمدة سوف تؤدي إلى إغلاق عدد كبير جداًّ من مزارع إنتاج الدواجن الصغيرة.

وقد برر المنتجون المحليون أن زيادة أسعار الدواجن الحية المحلية مقابل انخفاض أسعار الدواجن المستوردة المجمدة بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الدواجن بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الأمصال والأعلاف التي يتم استيرادها من خارج البلاد المصرية بالعملة الأجنبية.

ويجدر هنا الإشارة أن السبب الرئيسي وراء طرح الدواجن المستوردة المجمدة بهذه الأسعار المنخفضة يعود إلى قرب نفاذ مدة صلاحيتها بحسب ما أعلنه العديد من المنتجين المحليين للدواجن، وأكد بعض من أصحاب محلات بيع الدواجن أن السبب أيضا في ارتفاع أسعار الدواجن الحية ليصل إلى ثمانية وعشرين جنيه للكيلو الواحد هو موجة البرد الحالية التي تؤدي إلى نفوق عدد ضخم من الدواجن والطيور إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف، ويعاني تجار الدواجن من الإقبال الضعيف على الشراء خلال هذه الفترة.

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