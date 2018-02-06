“البيتكوين” تهبط لأدنى مستوى بعد تراجعها بنسبة 15%

Advertisements

تابع موقع مصر 365 تراجع عملة البيتكوين الإلكترونية بنسبة مئوية تصل إلى 15% لتهبط إلى أدنى مستوى لها عند سبعة آلاف دولار أمريكي، لتواصل العملات الرقمية الإلكترونية خسائرها بشكل قوي خلال تعاملات أمس الموافق يوم الاثنين الخامس من شهر فبراير لعام 2018.

وتعاني العملات الرقمية الإلكترونية من تشديد العديد من حكومات دول العالم بالتعامل بها، في حين كشفت مجموعة من التقارير الاقتصادية أن الصين تسعى خلال الفترة الحالية إلى حجب جميع منصات التداول الخارجية من أجل العمل على تحجيم المخاطر المالية الناجمة عن التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية.

Advertisements

تعرضت العملات الرقمية الإلكترونية إلى العديد من الضغوط خلال الأيام السابقة بعد أن أعلنت السلطات اليابانية عن فتح تحقيقات في اختراق نتج عن سرقة عملات إلكترونية افتراضية بقيمة تزيد عن خمسمائة مليون دولار أمريكي.

وقد شهدت عملة البيتكوين تراجع كبير نسبة مئوية تصل إلى 15,3% مسجلة 6963 دولار أمريكي بقيمة سوقية تصل إلى 117,3 مليار دولار أمريكي إلى جانب انخفاض سعر عملة الإيثريوم بنسبة 19,5% مسجلة 673 دولار أمريكي، كما هبط أيضا عملة الريبل بنسبة مئوية 14,2% لتسجل 0,70 دولار أمريكي كما فقدت عملة “بيتكوين كاش” نسبة تصل إلى 21% من قيمتها مسجلة 876 دولار أمريكي، وقد تراجعت أيضا القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية الإلكترونية مسجلة 322 مليار دولار أمريكي من قيمة 460 مليار دولار خلال تعاملات أمس.

أقرا المزيد بيتكوين تواصل الهبوط وتتجه لأسوأ اداء منذ 5 سنوات