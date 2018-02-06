شريف إسماعيل: مصر تستهدف اقتصاد قوي يليق بتاريخها وقدرات شبابها

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حيث أعلن “أن جمهورية مصر العربية تستهدف امتلاك اقتصاد قوي يليق بتاريخها ومكانتها وقدرات شبابها ومستقبلها، كما أنها وضعت قدمها بثبات على طريق التنمية المستدامة”.

وجاء تصريحات المهندس شريف إسماعيل خلال كلمته التي ألقاها عنه محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية “سيملس شمال إفريقيا” المقام لأول مرة في جمهورية مصر العربية وتبدأ فعاليات المؤتمر اليوم الموافق الثلاثاء السادس من شهر فبراير الجاري لعام 2018، وتستمر فعالياته لمدة يومين.

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وأعلن طارق عامر أن التكنولوجيا ليس هدف فقط ولكنها أسلوب من اجل تحقيق العديد من الغايات الهامة، وتعد أيضا ضرورة تفرضها تطلعات الفترة المستقبلية ومتطلبات الحاضر وكذلك الفوائد الكثيرة التي يمكن أن توفرها هذه التكنولوجيا من أجل العمل على تسهيل وتيسير حياة جميع المواطنين.

وأوضح طارق عامر أن مؤتمر التكنولوجيا المالية المقام في شمال إفريقيا يعد أول تجمع عالمي يهتم بالتكنولوجيا المالية ويسعى من أجل التعرف على أحدث التطبيقات في هذا المجال، وأضاف أن التكنولوجيا تلعب دور في العمل على تعزيز مفهوم “الشمول المالي” الذي تتبناه جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية عن طريق تقديم الابتكارات الحديثة المفيدة وبصورة تكون مسؤولة عن التوسع في العمل على إتاحة التمويل لجميع العملاء المحرومين من الخدمات المالية وكذلك تقديم التمويل لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بتكاليف منخفضة.

وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري قائلاً “أن جمهورية مصر العربية قد قطعت شوط كبير في مجال الخدمات المالية بعد مؤتمر الشمول المالي الذي تم عقد فعاليات خلال شهر سبتمبر السابق في مدينة شرم الشيخ”.

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