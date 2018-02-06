“الجريدة الرسمية” تعلن قرار “سحر نصر” تشكيل لجنتي تظلمات المستثمرين

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تابع موقع مصر 365 إعلان “الجريدة الرسمية” في عددها الصادر اليوم الموافق الثلاثاء السادس من شهر فبراير لعام 2018 عن قرار صادر عن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور “سحر نصر” برقم 11 لعام 2018 وينص القرار الوزاري على تشكيل وتنظيم لجنتي للتظلمات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهدف النظر في التظلمات المقدمة من قبل المستثمرين.

ونص القرار على التالي “إن يترأس اللجنتين مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واحد من ذوي الخبرة، على أن تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إعداد نظام للقيد الإلكتروني لتظلمات المستثمرين ويتم ربطه مع الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يتضمن سهولة عملية القيد والمراجعة، ويتضمن أيضا هذا النظام على بيان يوضح تاريخ التظلم واسم المتظلم وصفته إلى جانب موضوع التظلم والقرار المتظلم منه وتاريخ جلسة لنظر التظلم”.

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كان نص “المادة الثالثة” من قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي أن يتم عقد جلسات اللجنة في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كل 15 يوماً، وللجنة الحق في عقد اجتماع كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور جميع أعضاء اللجنة.

وتضمن القرار أيضا على أن يكون للجنة المشكلة أمانة فنية تتكون من عدد كافي من الإداريين المتفرغين والمتخصصين في أعمالهم من “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” وغيرها من الجهات المسؤولة، ليكون لها على الأخص العمل على إعداد ملف التظلم ليتم عرضه على رئيس اللجنة، على أن يتم إخطار المتظلم بموعد الجلسة للنظر في تظلمه قبل موعد الجلسة بوقت كافي للحضور أما اللجنة بنفسه أو من ينوب عنها قانونياً، والقيام بأعمال أمانة سر اللجنة إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن “اللجنة”.

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