“المركزي” يعلن بمؤتمر Seamless استهدافه لوضع إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية

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تابع موقع مصر 365 فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية “سيملس شمال إفريقيا” والذي يعقد لأول مرة في جمهورية مصر العربية وتستمر فعاليات المؤتمر خلال يومين، ويشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من الوزراء المصريين إلى جانب قيادات البنك المركزي المصرية والعاملين في القطاع المصري بمشاركة خمسمائة مشارك خارج وداخل الدولة المصرية.

أعلن وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات المهندس “أيمن حسين” قائلاً “إن البنك المركزي المصري خلال الفترة الحالية يقوم بالتعاون مع أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال استشارات التكنولوجيا المالية للمساعدة في وضع استراتيجية التكنولوجيا المالية في مصر خلال عام 2018 في ضوء أحدث المعايير العالمية، وذلك لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي هام في مجال التكنولوجيا المالية”.

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أشار المهندس أيمن حسين قائلاً “إن البنك المركزي المصري يتبنى سياسة رقابية متوازنة تهدف إلى تشجيع ظهور المزيد من خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة والعمل على تذليل ما يعوق انتشارها، وذلك دون الإخلال بالإجراءات المصرفية التي تضمن سلامة كافة الأطراف المتعاملة داخل السوق المصري، حيث نستهدف وضع إطار تنظيمي داعم لخدمات التكنولوجيا المالية في ضوء الوعى بالانتشار المتوقع لها”.

كما أشار المهندس أيمن حسين “يحضر المؤتمر مجموعة من الخبراء العالميين في مجالات التكنولوجيا المالية المبتكرة ويستعرض هؤلاء الخبراء خلال جلسات المؤتمر سيلمس شمال إفريقيا المستجدات التكنولوجية في هذا المجال ،ومنها تكنولوجيا الـ Block-chain وما تستطيع تقديمه من خدمات متنوعة كما تم عرض التجربة الخاصة بأحد البنوك الرقمية الشهيرة، بالإضافة إلي العديد من أهم مجالات التكنولوجيا المالية ذات الصلة مثل تطبيقات تحليل البيانات الضخمة Big Data Analytics وتطبيقات الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence وتطبيقات الهوية الرقمية Digital Identity”.

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