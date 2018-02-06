“البنوك الأسترالية” لم تمنع عملائها من التعامل بالبيتكوين والعملات الرقمية

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تابع موقع مصر 365 استبعاد البنوك الأسترالية فكرة منع العملاء من شراء وتداول العملات الرقمية الإلكترونية مثل عملة البيتكوين، وهذا يعد تناقض ملحوظ مع جميع بنوك “وول ستريت” في الولايات المتحدة الأمريكية، والبنوك البريطانية الرئيسية، حيث إن البنوك الأسترالية الأربعة لم تمنع عملائها من شراء العملات الرقمية الإلكترونية عن طريق استخدام خدماتها المصرفية والبطاقات الائتمانية.

وأعلنت “مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية إيه ان زد” التعامل مع الأعمال التجارية التي تتعلق بالإصدارات أو التجارة أو حتى منصات تداول العملات الرقمية الإلكترونية بسبب طبيعتها الغير منتظمة.

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وفي تصريح للناطق باسم مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية إيه ان زد أن في حديثه مع قناة استراليا الإخبارية “أيه بي سي” قائلاً ” لا يمنع شراء العملاء الرقمية أو قبولها كشكل من أشكال الدفع”.

كما أعلن ثاني أكبر بنك في الدولة الاسترالية من حيث قيمتها السوقية وهي “شركة Westpac” وأعلن المتحدث باسم الشركة قائلاً “ليس لدينا حالياً أية قيود مفروضة على استخدام بطاقات الائتمان في شراء العملات الرقمية الإلكترونية”.

وأعلن “البنك الوطني الأسترالي إن إيه بي” أنه قد أوقف بعض من التعاملات بالبطاقات الائتمانية وعلل هذه الإجراءات بسبب الحد من المخاطر المالية التي قد يتعرض لها العملاء في حال أن تم إثارة بعض من المشاكل من الناحية الأمنية، كما أعلن البنك الأسترالي “Common wealth” ولم يعلن عن موقفه من تلك السياسة المالية ولم تصدر أي تحذيرات لعملائها.

وتقدم الدولة الأسترالية بشكل فعال بخصوص القوانين الخاصة بمنصات تداول العملات الإلكترونية الرقمية من أجل وضع تشريعات جديدة للقائمين على تلك المنصات لتكون تحت صلاحيات من “وكالة الاستخبارات المالية والرقابة” في أستراليا.

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